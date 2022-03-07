台股收長黑 兆豐投顧：短線急跌後 將醞釀反彈

美國考慮俄羅斯原油禁令，帶動油價大漲，加重通膨壓力，四大指數全面收黑，台股今天也受亞股早盤重挫影響，加權指數開低走低，在台積電下跌20元引領下，市場恐慌性賣壓出籠，指數一度下跌超過600點，盤中雖有鋼鐵、航運、塑化等類股試圖抵擋跌勢，但在電子、金融等權值股聯袂重挫下，終場量增收長黑，指數下跌557點，以1萬7178點收市，跌幅3.15%。

兆豐國際投顧表示，原預期台股在逢壓1萬8100點之後，將維持向下弱勢整理趨勢，將回探年線及上升線，然在諸多不利因素匯集下，支撐1萬7150~1萬7250點提早到來，台股有機會在短線急跌、下檔逢支撐下，醞釀反彈契機。不過，俄烏戰事持續，原物料價格飆漲，通膨增溫疑慮，加深市場對FED升息步調的疑慮，預期台股僅有跌深反彈行情，下降趨勢依舊不變。

今天外資淨空單增至1.8萬口，現貨更擴大賣超822億元。電子指數續跳空跌破年線，直探上升線800點支撐，兆豐國際投顧表示，缺口未回補前均以反彈看待；金融指數1730以上整理失敗，有補跌危機，先看半年線1675支撐力道；未含金電指數突破頸線後拉回，向上趨勢未變，1萬6860站上攻勢將再起。