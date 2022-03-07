外資瘋狂倒貨 卻逆勢買超「這十檔」

台股今 （7）日收17,178.69點，重挫557.83點，跌幅3.15%，外資賣超 822.39億元，雖然外資瘋狂倒貨，但仍有逆勢加碼的個股，統計外資買超最多為元大台灣50反1（00632R），單日買超10萬7,648張，開發金（2883）居外資買超亞軍，獲外資買超9,251張。

台股重挫，三大法人合計賣超台股864.21億元，居史上第二大，外資賣超822.39億元，也是史上第二大外資單日賣超金額，投信則是買超76.26億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是元大台灣50反1、開發金、國泰臺灣加權反1（00664R）、富采、期街口布蘭特正2（00715L）、富邦越南、台亞、上曜（1316）、華晶科（3059）、華通（2313）；外資買超前十大中，ETF就占了4檔，金融股僅1檔。

外資單日買超最多的是元大台灣50反1，買超10萬7,648張，其次是買超開發金9,251張，外資買超第三大是國泰臺灣加權反1，買超9,174張；另外，慧洋-KY（2637）、泰鼎-KY（4927）、美時（1795）、大成鋼（2027）也是外資加碼的標的。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，台股今日大跌557.83點，跌破年線也創史上第8大單日跌點，外資單日賣超第二大；雖然諸多大型風險均已發生，但基於俄烏情勢不明朗及聯準會利率決策陷入兩難下，短期市場震盪仍會加劇，短期判斷台股仍將大型區間震盪。

王耀龍強調，市場將持續關注俄烏+通膨+聯準會的三角關係式如何取得均衡點，但歷史經驗顯示，無論升息或地區型戰爭，整體而言市場震盪過後仍會回歸基本面。

根據群益投信統計資料顯示，金融海嘯後，從2010年5月至今，台股總共有8次跌破年線，跌破年線後一個月、三個月、六個月、一年平均都有1.54%、1.9%、5.13%、10.09%的好表現，顯示出台股跌破年線往往也是中長線布局好時機。

王耀龍指出，目前看好晶圓代工、半導體設備、ABF、矽智財、伺服器、電動車、航空、貨櫃、原物料、儲能等相關類股。