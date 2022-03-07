台股今被外資爆賣822億只排第二 史上賣最多是「這一天」

台股今 （7）日收17,178.69點，重挫557.83點，跌幅3.15%，外資賣超達 822.39億元，但卻僅是外資單日賣超台股的第二名，史上外資賣超台股最高達944.07億元，時間則是2021年2月26日，當時因為美債利率快速飆升，加上股市長線乖離率達歷史高點，引爆外資倒貨賣壓，當天大盤指數大跌498.38點，跌幅3.03%。

台股今日開低走低，盤中一度重挫600點，終場收跌557.83點，創史上第八大單日跌點，指數跌破年線，單日跌幅3.15%，統計三大法人合計賣超864.21億元，其中外資賣超822.39億元，創外資單日賣超第二大，主要是受到俄烏戰爭加溫，歐美國家擬制裁俄國石油，導致原油單日上漲近10%，衝擊全球股市的表現。

統計外資賣超台股的金額發現，單日賣超第三大為2007年7月27日美國次貸危機時，單日賣超623.98億元，當天指數下跌404.14點，跌幅4.22%，收在9,162.28點。

外資賣超第四大為2007年3月12日，單日賣超549.37億元，主要是飛利浦鉅額交易賣出台積電股票，當天指數收在7,629.15點，上漲60.95點，漲幅0.81%。

外資賣超台股史上第五大金額達545.58億元，因受新冠肺炎疫情失控的衝擊，2020年3月9日外資也是大賣超台股，當天大盤指數收10,977.64點，下跌344.17點，跌幅3.04%。