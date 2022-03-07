台股重挫 證交所重申基本面佳、籲投資人保持冷靜

俄烏戰事持續擴大造成通膨隱憂，台股今（7）日隨全球股市震盪走跌。台灣證券交易所重申，台灣基本面佳，若發生非理性連續下跌，必要時將配合政策，採取各項穩定市場措施，呼籲投資人應保持冷靜。

證交所分析，台灣近年在全球供應鏈中扮演愈來愈吃重角色，經濟成長數據亮眼，2021年經濟成長率高達6.1%，上市公司營收持續擴增，2021年全年營收達38.2兆元，較2020年成長15.2%。

此外，依據上市公司公告2022年1月營收顯示，1月全體上市公司營收年增率8.92%，顯示台灣經濟基本面的堅實基礎。

證交所表示，目前各主要預測機構均認為今年國內經濟仍可維持成長動能，當國際上出現黑天鵝事件時，台股無可避免會同步下跌，呼籲投資人應保持冷靜，並審慎評估相關事件對台灣的影響。

證交所重申，將密切注意相關國際事件對台股影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施，同時將督促上市公司資訊傳達的及時性，密切注意上市公司受到俄烏戰爭影響的程度，確保投資人可得到充分資訊。