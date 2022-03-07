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台股重挫557.83點 三大法人賣超864.21億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

俄烏戰爭持續，歐美考慮祭出石油禁運制裁，油價聞訊飆漲，通膨疑慮再次升溫，今（7）日台股開低，一度重挫600點，收在17,178.69點，下跌557.83點，為史上第八大單日跌點，並跌破年線，成交量4,567.83億元；三大法人賣超864.21億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超822.39億元，投信買超76.26億元，自營商賣超（合計）118.08億元，其中自營商（自行買賣）賣超36.75億元，自營商（避險）賣超81.33億元。

台股今日開低走低，類股指數中除鋼鐵股上漲，其餘皆下跌，電子股跌幅3.49%，金融股跌幅2.74%。台積電（2330）跳空下跌，收576元，下跌19元，跌幅3.19%，聯發科（2454）也大跌超過5%，收972元，離開千金股。由於鎳、黃金價格持續飆高，鋼鐵股、黃金概念股逆勢上漲，志聯（2024）、新鋼（2032）攻上漲停，佳龍（9955）漲幅5.9%，收26元。大盤收在17,78.69點，跌幅3.15%。

三大法人 台股 外資 通膨 油價 鋼鐵股 台積電

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