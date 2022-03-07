台股今日終場大跌550餘點 法人：近日有機會報復性反彈

台股今（7）日大跌557.83點，跌幅3.15%，終場收17,178.69點，台積電（2330）收盤下跌19元，跌幅3.19%，收盤價576元。

俄烏戰事不見好轉，美國擬對俄羅斯祭出原油禁令，導致油價高漲，通膨再次升溫，今日台股開盤重挫將近600點，盤中持續走跌，甚至跌破年線，在17,200點左右震盪，法人預測，未來兩日可能還會震盪走低，大約在17,000點有支撐。

第一金投顧董事長陳奕光指出，4日台積電ADR終場下跌3.43%，來到105.06美元，導致今日台積電開盤跌14元，盤中持續震盪走跌，護國神山表現不佳和國際消息紛擾，引發恐慌性賣壓。此外，觀察期貨市場，油價盤中一度達到139元，引發整體通膨，台幣出現急貶，形成多殺多行情。

台新投顧副總黃文清指出，今日亞股受美股上周收跌以及國際消息影響而普遍走跌，在一片慘淡中，惟原油、黃金相關概念股受惠於題材面上漲，黃文清預測，由於戰爭時間拉長對俄羅斯傷害也大，因此估計俄烏戰事不會久拖，後續戰事趨緩則油、金價可能回跌，建議投資人可題材性短線操作，但中長期則可能隨地緣紛爭趨緩而轉為利空。

陳奕光表示，短線來看，台股可能還會持續在17,000點至半年線17,600點之間震盪，預計本周周線將留下影線，但投資人不需過度悲觀，近日有機會看見報復性反彈，今日破年線是絕佳買點。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：中鴻（2014），第一銅（2009），榮運（2607），所羅門（2359），新鋼（2032）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：聯發科（2454），世芯-KY（3661），矽力-KY（6415），力旺（3529），譜瑞-KY（4966），AES-KY等股。