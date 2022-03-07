油價飆漲大家這麼怕？台股跌破年線可不可以買

油價飆漲，全球股市重挫，台股今（7）日開低大跌，指數摜破年線，盤中一度重挫600.84點；法人指出，市場反應激烈，主要是擔憂油價飆高恐進一步引發停滯性通膨的疑慮，但是法人強調，跌破年線反而有助長線投資人進場；也有法人坦言，手上有獲利成長好股的人不需殺低，且可以進一步找買點。

俄羅斯入侵烏克蘭，歐美考慮祭出石油禁運制裁，衝墼原油價格出現飆漲，國際油價在亞洲7日清晨時段一度漲破每桶139美元，接近2008年金融風暴時的歷史高價；油價飆漲，主要是反映美國國務卿布林肯透露美國和歐洲盟國正討論禁止進口俄羅斯石油，石油市場供應疑慮升高。

布蘭特原油5月期貨7日一度飆漲17.8至每桶139.13美元，漲幅稍後收斂至9%，報每桶128.9美元；西德州原油4月期貨7日一度飆漲12.8%，報每桶130.50美元，漲幅稍後收斂至8.5%，報每桶125.61美元。

美股三大期貨指數重挫逾1%，道瓊指數期貨一度跌近400點，台股今日以17,581.57點開低，一度下滑至17,135.68點，大跌600.84點，在油價大漲下，貴金屬、金屬、原物料價格走高，黃金價格持續飆高，已逼近每盎司2,000美元，銅價、鋼鐵價格後市看漲，在大盤慘跌下，相關貴金屬、金屬上漲受惠股則是逆勢上漲，綠電、佳龍盤中攻上漲停，新鋼也亮燈漲停。

台股大跌，到底是該賣還是該買？第一金投顧董事長陳奕光表示，油價飆漲下，引發停滯性通膨的疑慮，以目前油價來看，已是2008年創下每桶147.5美元以來的次高價格，油價大漲衝擊全球股市，台股大盤也跌破年線，不過，陳奕光認為，大盤跌破年線，長線投資人的買盤反而可能會進場買進。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，油價上漲引發通膨及經濟衰退的疑慮，因此出現獲利調節，減碼的賣壓，從歷史經驗來看，油價每桶突破100美元後，對股市的走勢並不是好事。

簡伯儀指出，目前在戰爭的影響下包括升息時點、升息幅度都存有變數，今年的經濟成長恐不如去年，加上油價上漲，黃小玉等原物料價格也上漲，美國CPI上升等，恐形成一個惡性循環；他認為，大盤跌破年線，在未站上前，應保守操作。

證券分析師黃漢成表示，油價上漲只是一個原因，影響台股大盤重挫的主要仍是俄烏戰爭，尤其是俄羅斯總統普亭認為，西方國家對俄國採取的各種制裁，「形同對俄國宣戰」，普亭的態度比油價高漲對股市的影響更大，不過，他認為，台股跌破年線，從技術面來看，年線支撐若能止穩，是很好的買點。

黃漢成認為，手上若持有的是弱勢股，當然要找停損點，但若是具成長性的好股票，不需殺低，反而要找買點，布局標的包括基本面好，具解封題材的航空、旅行社、成長高的電子股等，因為好股票再修正的幅度有限了；短線題材則是迎向戰爭上漲的金屬、原物料股等，但要看戰爭的影響程度，操作上動作要快。