俄烏戰事波及下、金融股能不能碰？法人這麼看

俄烏戰爭衝擊下，市場關注國內金融業的曝險情況，除國泰金（2882）率先認列俄債預期信用損失26億元，包括富邦金（2881）、中信金（2891）、新光金（2888）、開發金（2883）也持有俄羅斯債券，後續的動作也深受關注，台股今（7）日盤中一度重挫600點，到底金融股可不可以碰？法人認為，在金融股急殺時反而是好買點，尤其還有下半年升息利差的預期，可以挑選龍頭、獲利好的金融股布局，不過，也有法人持保守看法，認為可先觀望。

台股今日以17,581.57點開低後走低，一度下滑至17,135.68點，重挫600.84點，電子股、金融股跌幅都超過3%，金融股包括國泰金、富邦金、開發金、新光金、中信金等盤中跌幅超過3~5%，國泰金受俄烏戰事影響，率先公告認列俄債預期信用損失26億元，但是，國泰金自結2月稅後純益52.3億元、年減69.6%，累計前二月稅後純益223.5億元，創歷年同期次高，累計每股純益（EPS）1.69元。

俄烏戰爭下，市場關注金融業的曝險情況，金管會公布金融三業俄羅斯曝險概況，截至2021年底，整體金融業對烏俄曝險2,291.71億元；統計國泰金、富邦金、中信金、新光金、開發金等五大壽險金控，2021年底投資俄羅斯債券，合計約1,035.8億元，其中投資水位最高為新光金、其次是國泰金，富邦金居第三。

國泰金雖率先公告認列俄債預期信用損失26億元，但國泰金總經理李長庚表示，俄羅斯美元外匯存底達6,300億美元，除非戰爭惡化到不可收拾的情況，俄羅斯並沒有理由違約。

不過，台股今日重挫，市場也關心，在俄烏戰事衝擊下，金融股到底可不可以買？第一金（2892）投顧董事長陳奕光表示，台股下殺，金融股也下跌，主要是俄烏戰事下，市場擔心俄債的評價，但事實上，持有的金控股僅有數家，對金融股的影響還好。

他認為，金融股可以進場買進，主要是預期下半年升息利差擴大，選擇標的上，官股銀行相對安全，且金融股也是護盤的標的，在基本面上，金融股並沒有太大的惡化出現。

證券分析師黃漢成也認為可以買進金融股，尤其在出現急殺的時候，他表示，金融股的波動不大，以中長線投資來看，大跌時就是大買的時間點，在布局標的上以龍頭股、獲利好的金融股為首選。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，金融股以中性偏多看待，但金融股的獲利會受到股市漲跌的連動，如果股市大跌，獲利也可能下滑，在大環境仍存有不確定的因素下，目前宜先觀望。