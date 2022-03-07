台股重挫近600點！貴金屬受惠股逆勢強漲 盤中攻漲停

俄羅斯及烏克蘭戰爭不見緩和，不僅持續衝擊全球股市，連帶貴金屬及原物料價格也出現震盪走高，其中市場最關注的國際原油價格及黃金報價都持續飆高，今（7）日台股一度慘跌近600點，盤面一片慘綠，但貴金屬上漲受惠股中，包括綠電（8440）、佳龍（9955）及金益鼎（8390）盤中均是逆勢上漲，其中，綠電更一度攻上漲停板。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事未見緩和，近期國際不斷加重經濟制裁，近日市場傳出，歐美考慮針對俄羅斯實施石油禁運，此消息震驚國際，也進一步衝擊今日清晨原油價格一度飆破每桶139美元；連帶引發美股三大期貨指數重挫，並使得台股指數今日盤中一度重挫近600點。

由於國際原油價格飆高，也帶動所有原物料、金屬及貴金屬都可能出現全面飆高，其中，黃金價格就已逼近每盎司2000美元，銅價、鋼鐵價格後市同樣看漲，因此，在今年台股慘跌行情中，金屬上漲受惠股股價不跌反漲，其中，包括綠電、佳龍及金益鼎盤中均是逆勢上漲表現，其中，綠電股價更一度鎖住漲停板，股價來到40.75元，佳龍上漲逾7%，而金益鼎漲幅也約在5%左右，光洋科（1785）則是相對抗跌，股價約下跌2%左右。

去年全球原物料價格飆高，幾檔貴金屬漲價受惠股，去年業績普遍已繳出亮眼的好成績，原本相關廠商預期，今年原物料再漲空間已有限，甚至不排除漲多之後回檔，不料在俄烏戰爭下，讓全球金屬價格持續衝高，也使得幾檔相關個股至少今年上半年營運可望維持高檔表現，甚至有機會持續攀升。