快訊

紐時：美國考慮將承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭

讓台積電飛更高是好事嗎？談半導體產業的資源分配失衡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股重挫近600點！貴金屬受惠股逆勢強漲 盤中攻漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
今（7）日台股一度慘跌近600點，盤面一片慘綠。本報系資料照
今（7）日台股一度慘跌近600點，盤面一片慘綠。本報系資料照

俄羅斯及烏克蘭戰爭不見緩和，不僅持續衝擊全球股市，連帶貴金屬及原物料價格也出現震盪走高，其中市場最關注的國際原油價格及黃金報價都持續飆高，今（7）日台股一度慘跌近600點，盤面一片慘綠，但貴金屬上漲受惠股中，包括綠電（8440）、佳龍（9955）及金益鼎（8390）盤中均是逆勢上漲，其中，綠電更一度攻上漲停板。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事未見緩和，近期國際不斷加重經濟制裁，近日市場傳出，歐美考慮針對俄羅斯實施石油禁運，此消息震驚國際，也進一步衝擊今日清晨原油價格一度飆破每桶139美元；連帶引發美股三大期貨指數重挫，並使得台股指數今日盤中一度重挫近600點。

由於國際原油價格飆高，也帶動所有原物料、金屬及貴金屬都可能出現全面飆高，其中，黃金價格就已逼近每盎司2000美元，銅價、鋼鐵價格後市同樣看漲，因此，在今年台股慘跌行情中，金屬上漲受惠股股價不跌反漲，其中，包括綠電、佳龍及金益鼎盤中均是逆勢上漲表現，其中，綠電股價更一度鎖住漲停板，股價來到40.75元，佳龍上漲逾7%，而金益鼎漲幅也約在5%左右，光洋科（1785）則是相對抗跌，股價約下跌2%左右。

去年全球原物料價格飆高，幾檔貴金屬漲價受惠股，去年業績普遍已繳出亮眼的好成績，原本相關廠商預期，今年原物料再漲空間已有限，甚至不排除漲多之後回檔，不料在俄烏戰爭下，讓全球金屬價格持續衝高，也使得幾檔相關個股至少今年上半年營運可望維持高檔表現，甚至有機會持續攀升。

俄羅斯 原油價格 綠電

延伸閱讀

國泰證券首推 美股ETF每筆手續費3美元

台股多空拚場 五關鍵解盤

外資今年賣超2,584億

近三周來 公股、投信買台股888億

相關新聞

國際局勢動盪台積電跌破580元 市值跌破15兆元

烏俄戰火使國際金融市場局勢動盪，上週美股科技股與半導體股普遍走跌，台股大型權值股台積電（2330）今日一早同步走弱，盤中...

俄烏戰爭 資金外逃讓港股跌不休！謝金河：昨日台灣今日香港...最貼近

昨日台灣，今日香港！

俄烏戰事波及下、金融股能不能碰？法人這麼看

俄烏戰爭衝擊下，市場關注國內金融業的曝險情況，除國泰金（2882）率先認列俄債預期信用損失26億元，包括富邦金（2881...

油金雙漲！黃金、原油 投資人要選哪個？

俄烏戰爭情勢再度惡化，市場恐慌情緒升溫，資金紛紛流入保值產品如：原油、黃金等，造成今（7）日金價大漲，最高達到每盎司2,...

戰事烏雲未散 台股盤中重挫592點摜破17200點

烏克蘭危機升高，重創國際股市也推升油價飆漲，台股開低走低，盤中一度下探至17143.67點，大跌592.85點，摜破半年...

台股重挫近600點！貴金屬受惠股逆勢強漲 盤中攻漲停

俄羅斯及烏克蘭戰爭不見緩和，不僅持續衝擊全球股市，連帶貴金屬及原物料價格也出現震盪走高，其中市場最關注的國際原油價格及黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。