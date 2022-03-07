IC設計千金股失色 聯發科失守千金
烏克蘭危機持續攀升，連帶影響全球股市。台股今日（7）日開盤跳空開低，摜破17300點，並一路持續下跌近600點；權王晶圓代工廠台積電（2330）早盤一度滑落至577元，IC設計千金股也失色，聯發科（2454）一早摔出千金股行列。
台股開在17581.57點，其後股價一路走跌，盤中急殺580點，最低來到17143.67點。
台積電美國存託憑證（ADR）上週收在105.06美元，下挫3.73美元，跌幅3.43%。台積電今日股價同步走跌，早盤最低滑落至577元，下跌18元，市值跌破15兆元關卡，滑落至14.96兆元，影響大盤指數約150點。
這樣的國際局勢，也讓IC千金股失色，股王矽力-KY（6415）最低跌到3430元，跌幅逾7%；股后信驊（5274）最低2565元，跌幅約4%。
聯發科股價則是跳空開低，開盤即失守1000元，來到985元，早盤一度跌至975元，也讓台股只剩下九千金。力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）跌幅逾7%，祥碩（5269）跌幅亦逾6%。
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