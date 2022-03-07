快訊

學習歷程竟商品化！北科大4項5天課程8千 全教總籲徹查

台中大火6死最後運出焦屍是羊？消防員：確認是嬌小女屍

地緣衝突不斷 公用事業股高股息抗震

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
公用事業股相對整體美股具有高股利率和低波動度優勢
公用事業股相對整體美股具有高股利率和低波動度優勢

俄烏戰爭風險如火如荼與聯準會升息陰霾籠罩，引發近期市場劇烈動盪，元大公用能源研究團隊表示，公用事業類股擁有較好營收穩定性、較高股利率，以及較低波動風險的特性，可扮演資金避風港的角色，適合投資人納入投資組合，降低整體投資風險，且在油價高漲的環境中，尤其看好成功適應再生能源革命的公用事業公司表現。

元大公用能源研究團隊說，過去公用事業類股常被定位為成長性有限的防禦型股票，但在節能減碳的大趨勢下，不少公用事業積極將發電來源從使用煤、石油或天然氣等化石燃料，轉為使用風力或太陽能等可再生能源，加上當前再生能源的發電成本快速下滑，為大規模商業化帶來良好基礎，相關公司有望迎來長期成長階段，本益比也有機會進而向上提升。

元大公用能源研究團隊表示，推動全球再生能源發展已經是未來10、20年的重大趨勢，如美國總統拜登的再生能源政策即表示，要立即停止對海外燃煤電廠等能源計畫提供新資金，並要求在2035年達到美國全國電力零碳排，力求將公用事業公司從化石燃料發電轉型為再生能源發電。

以元大全球公用能源效率基金的第一大持股NextEra Energy為例，該公司為全球最大的風能和太陽能可再生能源發電商，隨著美國政府目標到2035年，以太陽能發電來滿足美國40%的電力需求，這表示美國對太陽能發電的投資將較目前成長達四倍之多，作為行業領導者的NextEra，將明顯受益於這股再生能源的投資趨勢。

元大投信說，對於穩健型投資人或是退休族來說，公用事業股是值得參考的投資選項，因為建造和維護發電廠和配電系統需要花費大量資金，使得各國政府通常會賦予電力公司在特定地區營運的壟斷權，有利電力公司產生可預測的收入。而且，電力公司等公用事業通常會提供高於市場平均水準的股息收益率，使得相當適合如退休族等有現金流需求的投資人。

元大公用能源研究團隊分析，在公用事業標的的挑選上，除了觀察資金實力與股息派發狀況外，更重視是否具有持續的盈餘成長能力。好的公用事業公司可以透過投資較高回報水準的計劃來穩步增加每股收益。例如，透過淘汰老化和昂貴的燃煤發電廠，並用更便宜、更清潔的天然氣或可再生能源發電，來提高盈利能力。而且，有些公司也可以經由利用稅收抵免和其他政府獎勵方案，建設可再生能源項目以增加收入，這些都是可以觀察的重點指標。

再生能源 太陽能發電

延伸閱讀

今日綠能明日儲能 看過來…綠電經濟的黑馬股

竹科跳電 鄭麗文：蔡政府拿什麼保證不會缺電？

高股息ETF 買點浮現

擺脫對俄能源依賴 德國計畫2035年達100%綠電

相關新聞

俄烏戰爭 資金外逃讓港股跌不休！謝金河：昨日台灣今日香港...最貼近

昨日台灣，今日香港！

台股早盤重挫逾400點跌破半年線 台積電開盤下跌15元

台股今(7)日開盤下跌154.95點，開盤指數17,581.57點，早盤重挫逾400點，最低來到17,295點；台積電（2330）下跌15元，開盤價580元。今日早上傳出美歐研究禁止進口俄石油，加上美指期貨電子盤挫低逾1%，衝擊台灣科技股走勢。

台股早盤一度跌破17,300點 聯發科失守千金

俄烏戰爭持續影響股市，美股、歐股上週都下跌，台股今天（7）日開盤下殺154.95點，加權股價指數為17581.57，權王...

千金股再少一家 聯發科跌落千元之下、台股剩九千金

台股今（7）日開低走低，盤中重挫逾400元，台積電（2330）大跌之外，千金股也是一片慘綠，聯發科（2454）跳空以98...

烏克蘭危機升高 法人：台股可能持續震盪

烏克蘭危機升高，美股上週五走跌，道瓊工業指數下跌179.86點，跌幅0.53%，那斯達克指數下挫224.50點，跌幅1....

外資大賣台積 專家：可逢低布局

台積電股價上周失守六百元關卡、收在五九五元，跌到股市名嘴口中「閉著眼睛買」的價位，分析師表示，台積目前基本面未變，若從長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。