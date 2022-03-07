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千金股再少一家 聯發科跌落千元之下、台股剩九千金

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
聯發科示意圖。（聯發科提供）
聯發科示意圖。（聯發科提供）

台股今（7）日開低走低，盤中重挫逾400元，台積電（2330）大跌之外，千金股也是一片慘綠，聯發科（2454）跳空以985元開出，下跌40元，跌破半年線，同時也跌落千金股之外，台股千金股再少一家，僅剩九千金。

美系外資日前一口氣調降台股7家半導體廠平均獲利目標及目標價，其中世界先進（5347）更遭到降評至中立，台積電（2330）目標價也跌破千元，由1,050元調降至855元，但重申買進評等，目標價同遭下調的還有聯電（2303）、聯發科（2454）、股王矽力-KY（6415）、日月光（3711）控股、京元電（2449）等。

美系外資調降兩檔千金股目標價，聯發科重申買進評等，目標價由1,650元降至1,485元；矽力-KY重申買進評等，目標價由6,791元下修至5,975元。

聯發科5G晶片新品陸續到位，最新推出輕旗艦晶片「天璣8100」、「天璣8000」，獲得中國大陸品牌紅米、OPPO、realme等手機廠採用，法人看好後續的表現。

聯發科早盤開低後一度下滑至97５元，1兆5,589.27億元，股價失守千元，盤中跌幅逾4%；台股千金股再減一家，目前僅剩矽力-KY、信驊（5274）、大立光（3008）、力旺（3529）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、旭隼（6409）、AES-KY、世芯-KY（3661）等，盤中也都是下跌，矽力-KY盤中跌幅6.35%，AES-KY大跌近9%，世芯-KY更重挫至跌停1,100元。

聯發科 台股

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