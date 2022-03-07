證交所宅在家學習網 推出REITs介紹及開戶交易影片

臺灣證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的瘋存股想入市宅在家學習網，每月更新網站內容。3月份重磅推出REITs金融商品介紹、證券商角色及REITs投資風險懶人包，更有最新力作的「股海大小事-開戶交易」影片，內容豐富而多元。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具。哈燒股識「圖書館」的最新單元，有證券商的角色和REITs-小資金也可以投資不動產，圖文並茂的內容，讓讀者大眾易讀易懂；還有「電影院」單元，精心製作生動豐富的證券開戶交易篇影片；更有地雷區的REITs投資風險懶人包，簡要完整的說明，讓投資人能一次了解REITs商品風險。

證交所為響應金管會黃天牧主委強化對年輕人投資教育措施，自去（2021）年8月30日推出瘋存股想入市 宅在家學習網，深受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾7.5萬大關。證交所擺脫了艱澀的專業術語，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識。同時，函請各高中職學校及大專院校多加利用，作為講授金融教育知識之輔助教材。

瘋存股想入市 宅在家學習網內容活潑而多元，且持續不斷定期推陳出新網站內容，將於圖書室和電影院單元推出台灣創新板介紹及證交所的功能，讓投資人能了解創新板的投資人適格條件和證交所的簡介說明；地雷區將推出內線交易重大消息違法說明和投資風險面面觀內容，讓初入股市的投資人能進一步注重投資風險控管。證交所指出，宅在家學習網內容秉持淺顯易懂的文字呈現理念，版面分門別類、重新包裝，希望能帶給讀者新氣象、新風貌、新感觀，及讓投資人有正確的資訊取得途徑，能宅在家輕鬆學證券。

宅在家真的很認真，聰明的投資人，動動手指就能快樂學習，「瘋存股想入市宅在家學習網」專網( https://act.twse.com.tw/stayhomelearning )是初入股市新手學習證券知識和了解交易風險不可錯過的利器。