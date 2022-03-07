快訊

台股爆量走低 大盤重挫逼近500點

俄軍飛彈空襲！ 烏克蘭文尼察國際機場「完全摧毀」

永豐投顧：大盤處反彈階段 來回波動成常態

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

俄烏戰事變數甚多，預見國際股市仍有大幅波動，台股不免受到牽連。法人說，美股在2月下旬探底後，處於反彈階段，來回波動成為常態，投資人應在心理上駕馭多空，抵銷波動。

永豐投顧說，台股本周仍有下測支撐的可能，可趁利空布局，著眼於長線趨勢，為俄烏之戰結束行情做準備。目前傳統產業龍頭股是法人共同偏好，可為基本持股；電子股中，零組件為投信偏好，ABF可為代表；半導體固然是台灣競爭力的代表，但外資賣壓重點必須考慮，資金大者可做長線佈局。指數區間看17,600至18,100點。

從美國聯準會 (Fed)主席鮑爾在國會的證詞可知，即使在俄烏戰爭激化原物料價格後，鮑爾也宣稱在3月的FOMC會議不會採行過激的升息，反襯出Fed對於金融市場的謹慎，短期通膨可被接受，金融市場必須維護。

永豐期貨表示，台股面對的最大阻力是外資賣壓，在2020年、2021年外資賣超上市股票5,395億與4,541億後，2022年繼續站在賣方，累計到3/4又賣了2,585億；不過，在2022與2021年台股已經創造23%與24%的漲幅，近兩年疫情與去中化其實帶給台灣更多商機與投資機會，眼前俄烏衝突未必不利台灣。事實上在東協國家股市也表現相同現象，值得留意。

台股 外資

延伸閱讀

台股基金 有戲

普丁核子威脅VS鮑爾的升息循環 誰受惠?受害?

「猛」升息疑慮消退 央行定存單得標利率終結連11漲

俄烏戰火美債殖利率大跌 全球聚焦鮑爾今日證詞

相關新聞

台股早盤重挫逾400點跌破半年線 台積電開盤下跌15元

台股今(7)日開盤下跌154.95點，開盤指數17,581.57點，早盤重挫逾400點，最低來到17,310點；台積電（...

台股早盤一度跌破17,300點 聯發科失守千金

俄烏戰爭持續影響股市，美股、歐股上週都下跌，台股今天（7）日開盤下殺154.95點，加權股價指數為17581.57，權王...

烏克蘭危機升高 法人：台股可能持續震盪

烏克蘭危機升高，美股上週五走跌，道瓊工業指數下跌179.86點，跌幅0.53%，那斯達克指數下挫224.50點，跌幅1....

外資大賣台積 專家：可逢低布局

台積電股價上周失守六百元關卡、收在五九五元，跌到股市名嘴口中「閉著眼睛買」的價位，分析師表示，台積目前基本面未變，若從長...

台股多空拚場 五關鍵解盤

隨Fed升息與俄烏戰事襲擾，近來全球金融市場為之丕變，台股也震盪劇烈。法人指出，由於費半指數高檔拉回跌幅已逼近轉入熊市標...

外資今年賣超2,584億

俄烏爆發戰事以來，外資加速賣出台積電等晶圓代工持股，截至上周已連三周賣超台股，合計金額達2,362億元；今年來至上周五（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。