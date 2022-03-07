永豐投顧：大盤處反彈階段 來回波動成常態

俄烏戰事變數甚多，預見國際股市仍有大幅波動，台股不免受到牽連。法人說，美股在2月下旬探底後，處於反彈階段，來回波動成為常態，投資人應在心理上駕馭多空，抵銷波動。

永豐投顧說，台股本周仍有下測支撐的可能，可趁利空布局，著眼於長線趨勢，為俄烏之戰結束行情做準備。目前傳統產業龍頭股是法人共同偏好，可為基本持股；電子股中，零組件為投信偏好，ABF可為代表；半導體固然是台灣競爭力的代表，但外資賣壓重點必須考慮，資金大者可做長線佈局。指數區間看17,600至18,100點。

從美國聯準會 (Fed)主席鮑爾在國會的證詞可知，即使在俄烏戰爭激化原物料價格後，鮑爾也宣稱在3月的FOMC會議不會採行過激的升息，反襯出Fed對於金融市場的謹慎，短期通膨可被接受，金融市場必須維護。

永豐期貨表示，台股面對的最大阻力是外資賣壓，在2020年、2021年外資賣超上市股票5,395億與4,541億後，2022年繼續站在賣方，累計到3/4又賣了2,585億；不過，在2022與2021年台股已經創造23%與24%的漲幅，近兩年疫情與去中化其實帶給台灣更多商機與投資機會，眼前俄烏衝突未必不利台灣。事實上在東協國家股市也表現相同現象，值得留意。