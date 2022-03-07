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台股爆量走低 大盤重挫逼近500點

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台股爆量走低 大盤重挫逼近500點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今(7)日受到美股指數期貨電子盤挫低影響，台股開低走低 ，開盤不到半小時即下挫逼近500點，將測試年線支撐。

台積電（2330）今日走低至578元，下跌17元；權值股的賣壓也相當沈重，造成大盤指數下跌至17,249.12點，下跌約487點。今日早盤跌勢加重之下，個股短線交易熱絡，航運及鋼鐵類股盤中震盪大，整體大盤的成交量也在半小時內，激發出接近1,500億元，今日成交量欲小不易。

群益投顧說，原物料續揚增加通膨壓力可能衝擊消費端，資金流向美元等避險資產，外資對半導體權值有持續調節壓力，大盤這波反彈已結束。由航運股表現觀察當天內資護盤力道，投資認養指標若抗跌可小量進場搶短操作，但宜保留大部分資金讓往後有逢低承接能力。

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