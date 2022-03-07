國際情勢影響增溫 台股走勢震盪

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢持續反映今年以來變數多所帶來的影響：包括通膨灀況、美國聯準會升息時程、消費者需求，以及投資者心態；另一方面，則是國際政經情勢、地緣政治風險等所可能出現的變數。

安聯投信台股團隊表示，就產業狀況，有兩方向需要留意：其一是供應鏈、地緣政治風險已讓高庫存成常態，持續觀察半導體庫存；其二是觀察聯準會３月正式升息後對產業、實業造成的實際影響。

安聯投信台股團隊表示，今年以來，因聯準會啟動升息循環，股債都遇到逆風，觀察過去經驗，未來一個月波動將持續；另一方面，儘管市場仍有通膨、油價及地緣政治風險等的干擾。

展望後市，安聯投信表示，但不論得時或不得時，策略上成長還是主軸。基本上，整體科技產業目前狀況依舊健康，因此未來待不確定因素逐步緩解後，相信基本面依舊會主導整體股市動向。

在看好趨勢上，主要聚焦在具成長趨勢的題材，如AI人工智慧、車用電子、雲端伺服器、高速傳輸。電子部分聚焦在半導體供應鏈、ABF載板、電動車、矽晶圓及記憶體等；傳產部分則為隱形眼鏡、紡織、製鞋、電動自行車及部分金融。