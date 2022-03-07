台股早盤重挫逾400點跌破半年線 台積電開盤下跌15元

台股今(7)日開盤下跌154.95點，開盤指數17,581.57點，早盤重挫逾400點，最低來到17,295點；台積電（2330）下跌15元，開盤價580元。今日早上傳出美歐研究禁止進口俄石油，加上美指期貨電子盤挫低逾1%，衝擊台灣科技股走勢。

第一金投顧說，俄烏戰況起伏不定，本周上旬將再進行第三輪談判，在不確定因素尚未排除，買盤呈現較為觀望；不過，在官股及投信聯手護盤下，台股在全球股市表現已經相對強勢。

展望後市，俄烏情勢及3月聯準會利率測會議將持續左右股市表現,指數預期將在17,200~18,500點震盪，在整體操作難度較高下，投資人宜嚴控資金水位，靜待不確定性消除。選股方向,投信籌碼進出可作為留意，類股部分則可以觀察航運、鋼鐵、伺服器、ABF 等。

上周五(4日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌179.86點、跌幅0.53%，那斯達克指數下跌1.66%，標準500指數下跌0.79%，費半指數下跌0.24%。

第一金投顧表示，聯準會芝加哥分行行長Charles Evans認為，美國2月就業報告不會影響聯準會主席已經暗示的政策方向，但也表示嚴重的通膨與缺工問題讓許多小型企業難以生存，聯準會必須儘快將利率調升至接近中性利率；立場一向鴿派的Evans認為，雖然今年每次會議都升息超出他個人預估，但可以在年底前讓利率來到1.75-2%、非常靠近中性利率，若有需要聯準會就必須這麼做。

統一期貨說，上周五台指期一度大跌407點，影響大盤走低，加權指數收盤下跌197.88點至17,736.52點，跌幅1.1%。台積電跌破年線與600元大關。

外資上周五期貨淨空單減少1,948口至17,517口，十大交易人與特定法人合計買進2,842口。週選支撐與壓力區落在17,200至18,100點，P/C Ratio降至1.16，整體籌碼中性看待。

三大法人上周五集中市場合計賣超463.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超430.3億元，投信買超17.2億元，自營商（自行買賣）賣超10.1億元，自營商（避險）賣超40.3億元。