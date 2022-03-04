產能擴充製程升級 台灣光罩董事會通過60億元現金增資

台灣光罩（2338）今(4）日召開董事會，公布 110 年財務報表，以及現金增資發行新股事宜。台灣光罩表示，因應產能吃緊，以及強勁光罩製作需求，台灣光罩董事會規劃兩年內透過現金增資募集新台幣 60 億元，以支應興建廠房與購置機器設備之中長期產能升級計劃所需資金。

台灣光罩表示，此次董事會決議擬以總括申報方式辦理現金增資，111 年度首次籌集新台幣 30 億元，發行 37,500 仟股普通股。本次資本支出將用於添購光罩製造設備，該計畫完成後預計將增加 20% 光罩產能，並且可支援到 40nm 之半導體製程，將有助於提升台灣光罩的營收價值並改善財務 結構。

台灣光罩表示，公司董事會之主要決議包含去年財報，去年受惠於半導體光罩代工需求暢旺，本公司營收與獲利表現均創歷年來新高。 本公司及子公司 110 年營業額為新台幣 60.77 億元，歸屬於母公司業主淨利為新台幣 11.85 億元，每股盈餘為新台幣 5.65 元。

第二股利分配，台灣光罩指出，公司 110 年股利分配案經董事會擬定，共計配發每股新台幣 2 元股利，包括盈餘配發現金股利 1 元，以及資本公積配發現金股利 1 元。

第三增資計畫，台灣光罩指出，因應目前光罩產能吃緊，以及未來光罩製程升級之計劃。因此董事會決議規劃 新台幣 60 億元之現金增資案來支應中長期業務擴展所需的興建廠房與購置機械設備之資金需 求，預計兩年內執行完畢。董事會決議 111 年度首次申報發行 37,500 仟股普通股，籌集新台 幣 30 億元主要用於光罩機器設備之擴充。另新台幣 30 億元資金額度預計於兩年內執行完畢。

另外，台灣光罩公司股東常會訂於 111 年 5 月 26 日(星期四)假新竹科學園區工業東二路 1 號(科技生活館四樓巴哈廳)召開，並自 111 年 3 月 28 日起至 111 年 5 月 26 日止停止股票過 戶登記。