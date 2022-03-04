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外資賣超430億 台積電賣超居冠、合計已遭連十賣

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為台積電。示意圖／記者黃仲裕攝影
圖為台積電。示意圖／記者黃仲裕攝影

台股今（4）日收17,736.52點，下跌197.88點，三大法人賣超462.97億元，尤以外資賣超430.3億元最高，權王台積電（2330）難逃外資賣超，高居外資賣超冠軍，單日遭大賣44,219張，連十賣，合計已遭外資倒貨逾25萬張。

台股早盤以17,845.01點開低，盤中最高17,845.01點，最低17,710.54點，終場收跌1.1%，本周指數上漲84.34點，周漲幅0.48%，三大法人中僅投信買超17.81億元，自營商賣超（合計）50.48億元。

外資今日賣超前十大個股依序是台積電、國泰智能電動車、長榮航（2618）、開發金（2883）、富邦金（2881）、元大金（2885）、新光金（2888）、永豐金（2890）、中信電池及儲能、亞聚（1308）等；外資賣超大股中，金融股占5檔，權王及航空股也進榜。

外資賣超冠軍為台積電，單日賣超44,219張，連十賣；其次是賣超國泰智能電動車24,776張；賣超第三大為長榮航，遭外資賣超21,775張；另外，聯電（2303）也遭外資賣超11,811張。

台積電今日跌破600元，收在595元，下跌7元，跌幅1.16%，外資連十賣，合計賣超25萬488張，投信今日則是買超292張，自營商賣超1,085張，合計三大法人賣超45,012張。

外資今日買超前十大個股依序是陽明（2609）、友達（2409）、中信金（2891）、華航（2610）、華新（1605）、智原（3035）、南茂（8150）、興富發（2542）、宏達電（2498）、中華電（2412）等；外資買超冠軍為陽明，單日買超16,148張，買超第二名為友達，獲外資買超16,102張，買超第三名為中信金，外資買超11,879張。

外資 台積電

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