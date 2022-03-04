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台股收跌197.88點 三大法人賣超462.97億元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股今（4）日開低走低，電子股、金融股雙雙下跌，跌幅都超過1%，航運股占大盤成交比重增至40.2%，超過電子股，但漲幅收斂，大盤指數終場收在17,736.52點，跌197.88點，成交量3,877.84億元；三大法人賣超462.97億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超430.3億元，投信買超17.81億元，自營商賣超（合計）50.48億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.1億元，自營商（避險）賣超40.38億元。

台股早盤以17,845.01點開低，盤中最高17,845.01點，最低17,710.54點，終場收跌1.1%，本周指數上漲84.34點，周漲幅0.48%。

自營商 台股 三大法人

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