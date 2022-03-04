台股收跌197.88點 三大法人賣超462.97億元

股市最怕不確定性系統風險，特別是俄烏戰爭中，隨時可能出現的政策與戰事上的變化，即使戰事能夠快速告一段落，國際上各種經濟制裁也將持續影響金融市場，台股當然不可能全面置身事外

2022-03-04 13:10