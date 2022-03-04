證交所8日審議台積電旗下采鈺科技申請上市案
臺灣證券交易所預計8日召開有價證券上市審議委員會，將審議台積電旗下小金雞采鈺科技申請股票上市案。
送件資料顯示，采鈺科技負責人兼董事長為關欣，實收資本額29.32億元，主要產品包括彩色濾光膜、微透鏡及光學薄膜技術製程服務，去年稅前純益27.03億元，每股稅後盈餘（EPS）7.41元。
今年以來IPO新股亮點大多為集團重要子公司，且都是高價股，例如友達旗下瑞鼎、華碩旗下力智，以及歐買尬旗下綠界，預期擁有台積電光環的采鈺，亦將掀起市場申購熱潮。
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