台股跌近200點收17,736點 台積電跌7元收595元

台股今（4）日下跌197.88點，收在17,736.52點，台積電（2330）收盤下跌7元，收盤價595元。

台股今日開高走低，外資依然不斷流出，由內資強力支撐盤勢，在跌深至17,710.54點後拉回，後續在17,800點上下震盪，尾盤稍顯疲弱走下坡，但對強勢族群如鋼鐵、航運類股影響不大。

台新投顧副總黃文清建議，投資人於短線上布局可將題材面作為主要考量，在區間震盪過程中，可布局受惠於俄烏戰爭導致油價上漲的題材股，隨著鎳價上揚而預期調漲的鋼鐵類股，以及受益於轉單效應的航運貨櫃族群在短線上也是抗跌好選擇。整體而言，非電族群表現較佳。

黃文清指出，稍早傳出烏克蘭核電廠受俄羅斯攻擊，造成股市震盪，後續烏克蘭表示並無大礙，股市恐慌氣氛稍微減緩，但美股震盪趨勢仍影響今日台股科技族群，隨著美股科技五天王收黑，台股科技族群今日表現不佳。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：亞信（3169），世芯-KY（3661），南電（8046），AES-KY，德微（3675）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：智原（3035），聯發科（2454），矽力-KY（6415），祥碩（5269），力智，富邦媒（8454）等股。