航海王掀波瀾 貨櫃三雄成交逾千億元

台股今(4)日受俄烏戰事及美股電子期貨盤的影響，大盤走勢疲軟，不過，航運類股逆勢揚帆，類股指數盤中呈現走強；其中，貨櫃三雄成交金額超過千億元，占大盤成交比重近三分之一。

今日由陽明（2609）擔綱多頭司令，盤中亮燈漲停，股價攻到137.5元，不過，短線賣壓出籠，摜低股價，成交金額接近400億元；長榮（2603）更是攻高到171元後，賣壓湧出，1點14分左右被摜低跌破平盤，單長榮成交金額即接近700億元；萬海（2615）今日盤中震盪也劇烈，成交金額近200億元。

雖然投資人期待貨櫃三雄的配息公布，但投資人對國際局勢仍存有隱憂，加上貨櫃三雄去年以來的套牢賣壓蠢動，投資人採短線交易，造成今日爆出巨量且股價震盪幅度激烈。法人說，資金流動快速，可能要等籌碼沈澱一陣子，觀察2月營收表現，才可能有另波行情。