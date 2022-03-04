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俄烏之戰延燒 台積電股價創3個月新低
俄烏戰爭持續延燒，美股3日收黑，亞股也開低，衝擊台股早盤開低走低，一度重挫逾200點，跌幅超過1%，其後跌幅微幅收斂；權王台積電（2330）失守600元關卡，最低來到592元，創三個月新低。
烏克蘭危機未解，影響投資人信心，美股道瓊工業指數下跌96.69點，跌幅0.29%；那斯達克指數下挫214.08點，跌幅1.56%；費城半導體指數下跌76.40點，跌幅2.24%；美國標準普爾500指數下跌23.05點，跌幅0.53%。
台積電美國存託憑證（ADR）收在108.79美元，下跌0.82，跌幅0.75%。
台積電今天一早受國際局勢影響，開盤跳空摜破600元關卡，下跌7元，在595元，早盤一度下跌10元，來到592元；最高收斂跌幅至597元，仍未守住600元關卡。
台積電元月合併營收約1,721.7億元創新高，月增10.8%，首度超過1,700億元整數大關，年增35.8%。台積電先前展望也釋出，本季合併營收將挑戰單季新高。
不過外資近日對台積電籌碼鬆動，連續9個交易日賣超，影響台股表現，後續仍有待觀察。
IC設計族群也不敵國際情勢，股王矽力-KY（6415）跌至3730元；股后信驊（5274）最低跌至2720元，跌幅均超過3.5%。
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