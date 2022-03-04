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當沖客回來了！萬海當沖比6成、長榮也超過5成

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
萬海昨日當沖比高達60.18%，長榮也達51.35%，陽明當沖比則有46.39%，當沖客回歸航海王的跡象明顯。圖／聯合報系資料照
萬海昨日當沖比高達60.18%，長榮也達51.35%，陽明當沖比則有46.39%，當沖客回歸航海王的跡象明顯。圖／聯合報系資料照

台股今（4）日開低，電子股、金融股走弱，航運股成為多頭指標，占大盤成交比重激增至4成以上，超過電子股，類股漲幅近4%，貨櫃股再度成為人氣指標，陽明（2609）盤中一度亮燈漲停，萬海（2615）重新站上200元，長榮（2603）也朝高檔套牢區突破中；萬海昨日當沖比高達60.18%，長榮也達51.35%，陽明當沖比則有46.39%，當沖客回歸航海王的跡象明顯。

台股早盤以17,845.01點開出，指數一度下滑至17,710.54點，航運股成為盤面上的亮點，貨櫃股強力吸金，航空、散裝股助攻，推升類股大漲，航海王漲勢強勁，早盤由長榮領漲，陽明及萬海跟進，萬海重新站上200元之上，陽明一度亮燈漲停。

長榮早盤以161.5元開高，雖一度翻黑至159.5元，但在買盤推升下再往上攻，一度達171元，漲幅超過半根停板，朝去年7月區的高檔套牢區突破中；統計3月來的當沖比發現，3月1日當沖比達46.93%，2日增至57.48%，昨日成交量達22.84萬張，當日沖銷交易成交11萬7,305張，當沖比51.35%。

陽明早盤以126元開出，一度翻黑至123.5元，隨後在買盤湧進推升股價攻至漲停137.5元，盤中雖有打開，但漲幅仍達8.8%；統計3月來的當沖比發現，3月1日當沖比達43.39%，2日為48.9%，昨日當日沖銷交易成交49,161張，當沖比46.39%。

萬海早盤以192元平盤開出，一度下滑至189元，隨後翻紅拉升至205元，重回200元之上，盤中漲幅4.42%；統計3月來的當沖比發現，3月1日當沖比達59.02%，2日為62.35%，昨日當日沖銷交易成交23,154張，當沖比高達60.18%。

當沖 萬海

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