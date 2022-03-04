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盤中強勢族群：受惠俄烏戰爭 鋼鐵、航運動能延續
今（4）日台股開盤走勢疲軟，外資受美股不穩影響流出，內資接手為今日強勢族群注入動能，盤中有航運以及不鏽鋼類股強勢撐盤，將台股從17,700點拉回17,800點，市場信心仍足。
因俄烏戰爭影響鎳價，不鏽鋼族群仍然受惠，此外，美中基礎建設如火如荼推動中，鋼鐵市場呈現供不應求，法人預期，將來鋼鐵價格仍有機會調漲，今日由第一銅（2009），志聯（2024），新鋼（2032）以及以不鏽鋼為重要產品的華新（1605）表現較佳。
而航運貨櫃族群同樣受俄烏戰爭影響，轉單效應持續發酵，為航運貨櫃族群帶來利多，昨（3）日有台驊投控（2636）強勢漲停，今日陽明（2609），長榮（2603），萬海（2615），中櫃（2613）表現優異。
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