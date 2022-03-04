法人預期戰爭不久拖 可開始布局這些股

昨（3）日美股四大指數收盤紛紛走跌，科技五大天王：蘋果、Met、Alphabet、亞馬遜、微軟齊黑，影響今（4）日台股一度由開盤17,845.01點下殺130餘點至17,710.54點，後續有內資強是支撐，將台股拉回17,800以上震盪。

華南投顧董事長儲祥生表示，戰爭延長對各國來說都百害無一利，因此預期俄烏戰爭不會拖太久。接下來一周，建議投資人持股不要太低，可布局2月分營收不錯的個股，也可關注基本面佳但跌深的電子族群。

儲祥生指出，受美股不穩影響，外資今日依然有資金流出，但回顧過去一周，外資賣超1,700多億，台股仍然有內資撐盤，代表市場信心仍強，只要俄烏和談順利，美股轉強，外資可望回流，屆時將有機會上看萬八。