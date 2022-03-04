台積電595元開盤、跌破600元 市值下滑至15.42兆

萬寶投顧王榮旭表示，俄烏危機尚未解除，不過對於全球股市的影響似乎越來越小，而且Fed 3月升息1碼幾乎已成定局，不激進的升息政策對於股市來說也是利多，尤其元月拉回修正的電子，對升息的影響比較敏感，可望出現跌深反彈；相反的，受惠升息的銀行股恐怕利多出盡，有漲多修正的壓力。

2022-03-04 09:43