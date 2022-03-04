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台積電595元開盤、跌破600元 市值下滑至15.42兆
歐洲最大核電廠、烏克蘭重要核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）傳遭到俄羅斯軍隊攻擊起火，美股期指聞訊大跌，台股今（4）日開低，台積電（2330）跌破600元，以595元開出，下跌7元，市值下滑至15兆4,285.88億元，股價開低後再往下探底，一度下滑至592元。
美股周四下跌，道瓊工業指數跌0.29%，或96.69點，收33,794.66點；標普500指數跌0.53%，或23.05點，收4,363.49點，那斯達克指數跌1.56%，或214.08點，收13,537.94點；費城半導體指數跌2.2%。
台積電ADR周四跌0.8%，收108.79美元，台股早盤開低，台積電也是開低走低，早盤一度下滑至592元。
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