台股早盤一度跌近200點 台積電開盤跌破600元

台股今(4)日開盤下跌89.39點，開盤指數17,845.01點，早盤一度跌近200點；台積電(2330)開盤下跌7元，開盤價595元。

群益投顧表示，大盤指數處於3日線之上、12日線與月線之下的中性偏空格局，但長期均線抵抗仍在，短線格局仍呈區間整理態勢。

整體國際市場環境結構渾沌，台股又因特定買盤強力挹注，基期明顯高於主連動市場，導致台股(電子ic設計與傳產解封概念為主軸)一些族群個股評價有偏高之虞；但時序逐漸進入融券回補期，做空者亦應慎思時間風險。

近期個別軋空股(如智原、高林等雖因評價偏高而軋空力度或將趨緩)連續強漲，可引以為鑑。操作宜從趨勢較明顯(如大宗商品全面飆漲對應的)概念題材中，擇強守技術面應對。

周四(3日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌96.69點、跌幅0.29%，那斯達克指數下跌1.56%，標準500指數下跌0.53%，費半指數下跌2.24%。

第一金投顧表示，聯準會主席Jerome Powell表示，俄烏局勢已經推升油價與原物料價格，通膨將有上行壓力；由於目前通膨已經居高不下，因此，額外的通膨壓力都可能讓通膨預期有失控的風險。

統一期貨說，外資周四期貨淨空單減少770口至19,465口，十大交易人與特定法人合計賣出43口。週選支撐與壓力區落在17,200至18,300之間，P/C Ratio升至1.26，整體籌碼中性看待。

三大法人周四集中市場合計賣超53.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超74.5億元，投信買超18.6億元，自營商（自行買賣）買超9.4億元，自營商（避險）賣超7.1億元。