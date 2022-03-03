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新光臺灣半導體30ETF 7日掛牌上市

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導
臺灣證券交易所表示，由新光投信公司募集發行的新光臺灣全市場半導體精選30ETF（00904）受益憑證，將於3月7日正式掛牌上市。本報資料照片
臺灣證券交易所表示，由新光投信公司募集發行的新光臺灣全市場半導體精選30ETF（00904）受益憑證，將於3月7日正式掛牌上市。本報資料照片

臺灣證券交易所表示，由新光投信公司募集發行的新光臺灣全市場半導體精選30ETF（00904）受益憑證，將於3月7日正式掛牌上市；含本檔ETF，於集中市場掛牌的ETF將達132檔。

根據送件資料，新光臺灣半導體30標的指數為臺灣全市場半導體精選30指數，由臺灣指數公司所編製及維護，以「臺灣指數公司臺灣全市場半導體指數」為母指數，篩選發行市值前30大股票，指數採自由流通市值加權方法計算，以表彰臺灣半導體業代表性公司表現。

國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

半導體 ETF

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