聽新聞
test
0:00 / 0:00
俄烏戰爭通膨加劇 黃蔭基：避險買這6類股比黃金好
俄烏戰爭帶動通膨加劇，許多投資人紛紛將資金轉移到黃金等避險資產，永豐金首席經濟學家黃蔭基則認為，黃金是避險好工具但漲幅不大，在通膨的環境下，投資能源、礦產、農產品、高殖利率金融股、資產股、環保ESG等類股也有避險作用，報酬率也較高。
黃蔭基表示，通膨在未來3到５年是「重中之重」，不只是能源、食品的價格上漲，也可以看到觀光、旅遊、運輸的價格都上漲，通膨是全面性的，不是今年漲一下明年就不漲，加上近年美中霸權之爭，供應鏈改變，通膨更有壓力，投資人今年一定要想如何抗通膨。
俄烏戰爭也將加劇通膨，黃蔭基表示，如果油價持續在100美元以上的時間久，預估對通膨壓力會再加1成，戰爭風險很難預測，只能且戰且走。
黃蔭基建議投資人，今年投資要想著抗通膨，報酬率目標不能再用一年期定存來做標準，最好找尋殖利率不低於4％的標的。黃金是避險好工具，但漲幅不大，投資像能源、礦產、農產品、高殖利率金融股、資產股、環保ESG等類股，都有避險作用，報酬率也比較高。
針對今年金融股的走勢，黃蔭基也認為，最近有一些金融股因為旗下壽險有投資到俄羅斯債券而股價下跌，但以銀行為主的金融股表現維持不錯，今年因為美升息導致債券殖利率會增加，壽險為主的金控會較吃虧，銀行為主的金控則因為升息表現會不錯，預估整體金融股今年還有10%到15％的上漲空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言