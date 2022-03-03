快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄烏戰爭通膨加劇 黃蔭基：避險買這6類股比黃金好

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，黃金是避險好工具，但漲幅不大，投資像能源、礦產、農產品、高殖利率金融股、資產股、環保ESG等類股，都有避險作用，報酬率也比較高。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
永豐金首席經濟學家黃蔭基表示，黃金是避險好工具，但漲幅不大，投資像能源、礦產、農產品、高殖利率金融股、資產股、環保ESG等類股，都有避險作用，報酬率也比較高。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

俄烏戰爭帶動通膨加劇，許多投資人紛紛將資金轉移到黃金等避險資產，永豐金首席經濟學家黃蔭基則認為，黃金是避險好工具但漲幅不大，在通膨的環境下，投資能源、礦產、農產品、高殖利率金融股、資產股、環保ESG等類股也有避險作用，報酬率也較高。

黃蔭基表示，通膨在未來3到５年是「重中之重」，不只是能源、食品的價格上漲，也可以看到觀光、旅遊、運輸的價格都上漲，通膨是全面性的，不是今年漲一下明年就不漲，加上近年美中霸權之爭，供應鏈改變，通膨更有壓力，投資人今年一定要想如何抗通膨。

俄烏戰爭也將加劇通膨，黃蔭基表示，如果油價持續在100美元以上的時間久，預估對通膨壓力會再加1成，戰爭風險很難預測，只能且戰且走。

黃蔭基建議投資人，今年投資要想著抗通膨，報酬率目標不能再用一年期定存來做標準，最好找尋殖利率不低於4％的標的。黃金是避險好工具，但漲幅不大，投資像能源、礦產、農產品、高殖利率金融股、資產股、環保ESG等類股，都有避險作用，報酬率也比較高。

針對今年金融股的走勢，黃蔭基也認為，最近有一些金融股因為旗下壽險有投資到俄羅斯債券而股價下跌，但以銀行為主的金融股表現維持不錯，今年因為美升息導致債券殖利率會增加，壽險為主的金控會較吃虧，銀行為主的金控則因為升息表現會不錯，預估整體金融股今年還有10%到15％的上漲空間。

永豐金首席經濟學家黃蔭基。記者戴瑞瑤／攝影
永豐金首席經濟學家黃蔭基。記者戴瑞瑤／攝影

通膨 金融股

延伸閱讀

俄烏戰爭造成俄國家庭分裂？年輕人：我們沒有選擇戰爭

永豐金：金融股還有10~15％上漲空間 銀行型金控最優

黃金麥浪回來了 台中大雅小麥文化節3月5日登場

避險資金湧進金市 外資預測金價會漲到這價位

相關新聞

新光臺灣半導體30ETF 7日掛牌上市

臺灣證券交易所表示，由新光投信公司募集發行的新光臺灣全市場半導體精選30ETF（00904）受益憑證，將於3月7日正式掛...

俄烏戰爭通膨加劇 黃蔭基：避險買這6類股比黃金好

俄烏戰爭帶動通膨加劇，許多投資人紛紛將資金轉移到黃金等避險資產，永豐金首席經濟學家黃蔭基則認為，黃金是避險好工具但漲幅不...

櫃買市場運作正常 未受電力異常影響

櫃買中心表示，3月3日上午全台多處發生電力異常，櫃買市場電腦系統均未受影響正常運作。櫃買中心與證券商之間連線也屬正常，當...

永豐金：金融股還有10~15％上漲空間 銀行型金控最優

永豐金控（2890）總經學家黃蔭基今（3）日指出，預期今年台股仍有高點，估落在第3季、上看19700點，低點看17200...

FED三月升息 這些股走中長多？

台股週二收17,898點，上漲246點，成交量3,579億。

永豐金黃蔭基看台股 估第3季上攻1萬9700點

永豐金今舉行法說會，面臨俄烏戰爭導致金融市場劇烈震盪，永豐金首席經濟學家黃蔭基今表示，預估今年台灣經濟表現至少有4%，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。