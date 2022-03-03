俄烏戰爭通膨加劇 黃蔭基：避險買這6類股比黃金好

俄烏戰爭帶動通膨加劇，許多投資人紛紛將資金轉移到黃金等避險資產，永豐金首席經濟學家黃蔭基則認為，黃金是避險好工具但漲幅不大，在通膨的環境下，投資能源、礦產、農產品、高殖利率金融股、資產股、環保ESG等類股也有避險作用，報酬率也較高。

黃蔭基表示，通膨在未來3到５年是「重中之重」，不只是能源、食品的價格上漲，也可以看到觀光、旅遊、運輸的價格都上漲，通膨是全面性的，不是今年漲一下明年就不漲，加上近年美中霸權之爭，供應鏈改變，通膨更有壓力，投資人今年一定要想如何抗通膨。

俄烏戰爭也將加劇通膨，黃蔭基表示，如果油價持續在100美元以上的時間久，預估對通膨壓力會再加1成，戰爭風險很難預測，只能且戰且走。

黃蔭基建議投資人，今年投資要想著抗通膨，報酬率目標不能再用一年期定存來做標準，最好找尋殖利率不低於4％的標的。黃金是避險好工具，但漲幅不大，投資像能源、礦產、農產品、高殖利率金融股、資產股、環保ESG等類股，都有避險作用，報酬率也比較高。