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永豐金黃蔭基看台股 估第3季上攻1萬9700點
永豐金今舉行法說會，面臨俄烏戰爭導致金融市場劇烈震盪，永豐金首席經濟學家黃蔭基今表示，預估今年台灣經濟表現至少有4%，加上疫情趨緩、消費力道復甦，預估台股將於第3季上攻到1萬9700點，低點則預估在1萬7200點。
黃蔭基表示，台灣今年經濟表現成長4%是「標配」，至少會有4.5%，今年又有風力發電，加上疫情慢慢趨緩、消費力道復甦，台股到時可能1萬8000點是「標配」，低檔的時間可能不是很多。
黃蔭基指出，台積電佔大盤的30%，台積電沒有大跌、台股就不會大跌，目前台積點價位約600元左右，台股在1萬7500點左右，台積電每跌1塊錢是跌8.5點，因此預估台股低點在1萬7200點，但台積電製程一直在領先，對台股表現看法樂觀。高點預估在1萬9700點左右，看獲利跟今年GDP的預估，高點落在今年第3季的機率較高。
但外資近期賣超破兆？黃蔭基認為，主要是外資覺得兩岸風險越來越高，台灣今年GDP成長率預估在6.4%，但是外資擔心兩岸政治上的風險，所以一直慢慢撤，但台商不斷回流、資金不斷回流，雖然外資一直賣超，但有辦法抑制資金回來的趨勢，因此能支撐台股走勢。
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