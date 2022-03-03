黃蔭基：台股萬八是標配 今年低檔不會多

台股今（3）日上漲66點，以17934點作收，投資人關切台股何時重新站上萬八，永豐金控（2890）首席經濟學家黃蔭基今天表示，以台灣今年經濟表現，4%是標配，加上台積電（2330）晶圓代工在市場佔有率高過50%，疫情也慢慢趨緩，消費力道復甦，萬八是今年台股的標配，整體而言，今年的低檔不是很多，他直言「今年1萬八到2萬點可能是相當好的點數」。

永豐金控今天舉行2021年第4季法說會，針對俄羅斯與烏克蘭的戰爭，黃蔭基表示，俄烏戰爭讓通膨壓力更為加劇，儘管外界目前對於美國聯準會升息狀況有所修正，但目前趨勢，聯準會確定3月會升息，今年上半年升3碼（1碼為0.25個百分點 ）幾乎定在牆壁上的篤定 ，他個人看法美國今年會升息5碼。

至於台灣央行，黃蔭基認為台灣還要看聯準會動作，3月理監事會議不會那麼快決定，他預計央行6月、9月、12月會升息，半碼半碼的升，今年升三次。

儘管官方認為今年通膨會趨緩，但黃蔭基說，通膨是未來五年的重中之重，因為這次的通膨是全面性，不只能源、食品漲價，而是觀光、旅遊、娛樂、交通運輸全面上漲，既然是全面性的就不會「今年漲完，明年不漲」，會持續下去；加上中美霸權讓供應鏈改變，全球化利益逐漸消失，未來東西只會越來越貴。