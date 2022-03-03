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台股上漲66.8點 三大法人賣超53.57億

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

Fed主席鮑爾表態支持3月升息一碼，美股上漲帶動台股今（3）日開高，但上午9點多全台大跳電，指數漲幅縮小，維持在17,940點附近震盪，收在17,934.4點，上漲66.8點，成交量3,220.56億元；三大法人賣超53.57億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超74.32億元，投信買超18.49億元，自營商買超（合計）2.25億元，其中自營商（自行買賣）買超9.41億元，自營商（避險）賣超7.16億元。

航運類股漲勢強勁，類股漲幅3.44%，高於其他類股，也是今日成交熱股，貨櫃三雄中，長榮（2603）收160.5元，漲幅5.94%，陽明（2609）收125元，漲幅3.73%，萬海（2615）較為疲弱，小漲0.78%。IC設計中創惟（6104）、晶豪科（3006）今續強，均強漲逾7%，台積電（2330）收602元，小漲1元。大盤收在17,934.4點，漲幅0.37%。

自營商 三大法人

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