富邦證券提供80檔美股標的 100美元可當股東

近來美股受到美聯準會即將（Fed）升息、俄烏事件、通膨前景等不確定性等因素牽動，但市場對於投資配置需求仍高，在2021年美企獲利表現超出預期，配息與股票回購率可望提高，今(2022)年美國經濟將延續復甦格局，股市近期修正，使本益比回降，提供投資人逢低進場機會。富邦證券表示，投資人不妨以美股定期定額方式分批布局美股市場，目前富邦證券提供高達80檔美股標的供投資人選擇，最低申購金額只要100美元，就可以當全球一流企業的股東，還可以參加總獎品高達百萬的「富貴要人幫 存股找富邦」活動。

富邦證券說，推出的美股定期定額具有四大優勢。第一，投資人可固定於每月的8、18或28日申購美股定期定額架上商品多元的80檔，包含精選40檔標普500指數績優個股及40檔趨勢ETF標的；第二，最低申購金額只要100美元，買入手續費以成交金額0.20%計算，無最低手續費，大幅降低小資族、學生投資美股的門檻；第三，小額也能擁有高價股，美股定期定額採用碎股方式買進績優高價股，可以擁有股數小至小數點後五位。以亞馬遜3月1日股價3,022.84美元為例，一股近新台幣10萬元的門檻讓許多投資人卻步，現在100美元也能成為亞馬遜股東，投資高價股不是夢；第四、富邦證券提供整股轉撥服務，投資人可將累計的整股庫存轉入一般複委託庫存，投資人在操作及配置上更為靈活。

富邦證券表示，舉凡周遭日常生活裡看到的蘋果手機、老少咸宜的迪士尼電影、速食之王的麥當勞、人手一杯的星巴克、流連往返的臉書（Meta）和Google等，都是美國績優的產業龍頭上市公司和重要的指數成分股，以長期績效的角度來看，這些全球產業龍頭股在大者恆大、全球人才聚集和優異的公司治理環境下，獲利穩定成長，投資人可以依據個人的投資喜好選擇適合的標的。

另外，美國也是全球規模最大的ETF市場，不論在數量規模和主題投資種類都領先全球，不想燒腦選股的投資人，則可以選擇最受歡迎的大盤指數ETF，也可以選擇近期趨勢最強勁的元宇宙、ESG等的主題性ETF，或者是充滿話題的女股神木頭姐所操盤的ARK系列的ETF。

即日起至3月31日富邦證券推出早鳥獎勵，首次扣款台、美股定期定額成功即可獲得100點 LINE Points，限量5,000份，送完為止；於活動期間扣款當月台、美股定期定額更可參加當月抽獎，將抽出2台iPad（價值15,000元）及六組富邦勇士球票與周邊商品（價值4,000元）；為養成客戶定期投資習慣，再加碼累積扣款滿額加碼抽，客戶於活動期間內扣款台、美股定期定額並達滿額條件，即可獲得三次iPhone抽獎機會，扣越多機會越多。4月1日至8月31日首扣成功者亦可獲得LINE Points 50點，並在達活動條件後享iPad、iPhone抽獎機會。