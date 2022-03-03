台股今日漲66點、收17,934點 台積電上漲1元、收602元

台股今（3）日上漲66.8點，收在17,934.40點，台積電（2330）收盤小漲1元，收盤價602元。

Fed主席鮑爾於昨（2）日表態支持3月升息一碼，為美股帶來漲勢，今日帶動台股開盤走高，盤中短暫停留萬八以上，後續受市場觀望氣氛影響，盤中持續於17,940點上下震盪，法人指出，今日台股走輪動格局。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股今日呈現開高走低，盤中航運股尤為強勢，而上午停電狀況對於投資人的心理層面造成些許影響，但對股市影響不算大，建議投資人後續留意停電是否為常態，又是否影響竹科。

儲祥生指出，現在只怕俄烏戰事拉長，雖有Fed利多消息放出，但俄烏戰爭對於通膨影響大，若是戰爭延續，Fed有可能改變決策，因此投資人也須持續關注俄烏戰爭。整體而言，雖然不確定因素仍多，例如台灣本土停電狀況、俄烏戰爭後續、Fed升息決策，但台股趨勢仍可樂觀看待，下周視美股情況而反應，將有機會回到萬八關卡以上。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：創惟（6104），世芯-KY（3661），祥碩（5269），矽力-KY（6415），三福化（4755）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：雙鴻（3324），南電（8046），力智，環球晶（6488），貿聯-KY（3665）等股。