快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股今日漲66點、收17,934點 台積電上漲1元、收602元

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股今（3）日上漲66.8點，收在17,934.40點，台積電（2330）收盤小漲1元，收盤價602元。本報系資料照
台股今（3）日上漲66.8點，收在17,934.40點，台積電（2330）收盤小漲1元，收盤價602元。本報系資料照

台股今（3）日上漲66.8點，收在17,934.40點，台積電（2330）收盤小漲1元，收盤價602元。

Fed主席鮑爾於昨（2）日表態支持3月升息一碼，為美股帶來漲勢，今日帶動台股開盤走高，盤中短暫停留萬八以上，後續受市場觀望氣氛影響，盤中持續於17,940點上下震盪，法人指出，今日台股走輪動格局。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股今日呈現開高走低，盤中航運股尤為強勢，而上午停電狀況對於投資人的心理層面造成些許影響，但對股市影響不算大，建議投資人後續留意停電是否為常態，又是否影響竹科。

儲祥生指出，現在只怕俄烏戰事拉長，雖有Fed利多消息放出，但俄烏戰爭對於通膨影響大，若是戰爭延續，Fed有可能改變決策，因此投資人也須持續關注俄烏戰爭。整體而言，雖然不確定因素仍多，例如台灣本土停電狀況、俄烏戰爭後續、Fed升息決策，但台股趨勢仍可樂觀看待，下周視美股情況而反應，將有機會回到萬八關卡以上。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：創惟（6104），世芯-KY（3661），祥碩（5269），矽力-KY（6415），三福化（4755）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：雙鴻（3324），南電（8046），力智，環球晶（6488），貿聯-KY（3665）等股。

台股 Fed

延伸閱讀

303大停電 柯文哲批公投沒用：已經是蔡總統任內第4次

303大停電台南20萬戶搶修中 百貨公司暫停或延後營業

謝金河：高殖利率股會跳出來

台股氣氛緩和有望挑戰萬八 法人預估短線買賣點

相關新聞

新光臺灣半導體30ETF 7日掛牌上市

臺灣證券交易所表示，由新光投信公司募集發行的新光臺灣全市場半導體精選30ETF（00904）受益憑證，將於3月7日正式掛...

俄烏戰爭通膨加劇 黃蔭基：避險買這6類股比黃金好

俄烏戰爭帶動通膨加劇，許多投資人紛紛將資金轉移到黃金等避險資產，永豐金首席經濟學家黃蔭基則認為，黃金是避險好工具但漲幅不...

櫃買市場運作正常 未受電力異常影響

櫃買中心表示，3月3日上午全台多處發生電力異常，櫃買市場電腦系統均未受影響正常運作。櫃買中心與證券商之間連線也屬正常，當...

永豐金：金融股還有10~15％上漲空間 銀行型金控最優

永豐金控（2890）總經學家黃蔭基今（3）日指出，預期今年台股仍有高點，估落在第3季、上看19700點，低點看17200...

FED三月升息 這些股走中長多？

台股週二收17,898點，上漲246點，成交量3,579億。

永豐金黃蔭基看台股 估第3季上攻1萬9700點

永豐金今舉行法說會，面臨俄烏戰爭導致金融市場劇烈震盪，永豐金首席經濟學家黃蔭基今表示，預估今年台灣經濟表現至少有4%，加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。