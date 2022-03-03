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台股氣氛緩和有望挑戰萬八 法人預估短線買賣點

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

昨（2）日Fed主席鮑爾表態支持三月升息一碼，符合市場預期，帶動台股今（3）日開盤氣氛樂觀，一度回到萬八，但後續盤面整理回到萬八以下，盤中於17,940點左右震盪，法人表示，今日台股走輪動格局。

台新投顧副總黃文清表示，今日市場仍有觀望氣氛，使得台股於萬八以下震盪，但後續仍有機會再度挑戰萬八整數關卡，另外，俄烏戰爭有利空出盡現象，加上Fed帶來正向消息，市場有緩和心態，今日出現健康類股輪動。

群益投顧表示，今日台股行情佳，預估合適買點為17,500點，而短線操作賣點在18,000點，投資人可擇機布局盤中強勢族群如：鋼鐵、航運、化工等，另外也可布局IC設計類股，若投資人想布局科技類股，則建議待四月公布第1季財報後再操作。

台股 Fed

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