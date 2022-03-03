多頭遭全台停電襲擊 台股萬八得而復失

台股今(3)日開盤不久即攻上萬八點，原本多頭氣勢旺盛，擬挑戰季線反壓；不料，突然發生全台大停電，多頭信心受挫，大盤指數一路下滑，跌破萬八點關卡並往平盤靠近。

今日早盤強勢類股仍以運輸、鋼鐵、機電及化工類股為主，運輸股的貨櫃三雄及航空雙雄走勢最強，成交金額大且強勢個股有：智原（3035）、創惟（6104）、晶豪科（3006）、宏達電（2498）及三福化（4755）。科技股中的半導體及光電類股指數漲幅在0.4~0.7%。

法人表示，全台停電的主要地區在南部，目前災情尚未明顯傳出，可密切留意。大盤關注主軸仍在俄烏戰事變化及美國聯準會動態，現階段在聯準會主席鮑爾已發表談話後，市場多頭信心略增，但後續變數仍大，影響台股走勢較深。