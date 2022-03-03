國際油價飆破110美元 法人：台股塑化族群上肥下瘦

俄烏戰火波及，國際油價突破110美元後，法人圈評估對台股塑化族群的影響，預期台塑化（6505）有望成為煉油庫存利益的主要受惠者，而原料成本的上漲同樣有望為石化產品價格帶來支撐，惟就利差角度而言，隨原油價格高漲，以及市場供給陸續開出，石化產業利差恐呈上肥下瘦的格局。

法人機構表示，儘管美國與盟國宣布釋出6,000萬桶戰略儲油以抑制油價，但OPEC+產油國無意擴大增產，國際原油價格持續飆漲、每桶突破113美元，原因在於俄羅斯入侵烏克蘭遭致西方制裁，市場擔憂這恐怕擾亂全球能源供應秩序。

由於此次油價飆升主因來自於政治地緣事件，待烏俄戰爭結束後，油價恐有衝高回落風險。由於油價水準已高於產油成本，後續市場關注焦點將逐步回歸到原油市場供給面，包括OPEC增產進度、以及美國原油鑽井數是否出現較大增幅將為觀察重點。。

截至今（3）日台股早盤時間，WTI西德州原油來到112.2美元、上漲約1.2%，布蘭特原油則來到114.6美元。分析師表示，塑化產業方面，短期而言，烏俄戰爭導致國際油價上漲，台塑化有望成為煉油庫存利益的主要受惠者，但中長期而言，倘若油價漲幅持續高於煤炭、天然氣，則以輕油進料的亞洲塑化業者將較不具成本優勢。

整體而言，2021年受惠於美國暴風雪及中國限電限產政策，石化產品價格增長幅度顯著，基期墊高及庫存效益減少下，今年獲利成長動能將呈趨緩。