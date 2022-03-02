台股3月怎麼看 投顧提醒注意這五點

投資人應該如何觀察台股3月走勢？投顧指出，16日之前，台股在內的全球股市仍受俄烏情勢及升息臆測影響，16日之後，美國聯準會升息幅度揭曉，壓力鍋洩壓。至於台灣龍頭股展望佳，基本面有支撐，低檔有限；3月上市櫃公司陸續召開董事會討論股息，盤面氣氛轉趨樂觀。籌碼面，外資及融資尚有回補空間，因此3月上旬波動大，下旬看回穩，指數看1萬7300到1萬8300點之間。

永豐投顧表示，台股3月的觀察重點首先是聯準會動向，預期升息2碼的大型金融機構有美國銀行、德意志銀行、花旗及野村等，目前美股投資人情緒深陷通膨及升息預期當中，投資氣氛悲觀，目前的恐慌情緒與2014年QE3結束雷同，當年市場也對升息預期強烈，但後來聯準會升息幅度遠比市場預期來的少。永豐投顧回歸模型預測，估油價在地緣政治結束之後，能源價格開始回落，汽車晶片則在在下半年短缺情況舒緩，預期二手車價格緩步下行，CPI於年底預估回落至3.7％，2022年升息碼數為5碼。

至於16日的FOMC會議，既然升息2碼已在預期中，公布之後升息的壓力就已解除，若僅升息1碼，投資市場則有小驚喜。

第二、地緣政治創造的股市低點，事後來看通常都是股市的絕佳買點，北韓試射飛彈、俄羅斯於2014年占領克里米亞事件都是如此。只是國際情勢緊張，投資人難以克服心理恐懼。以2014年3月18日俄羅斯占領克里米亞事件來看，標普500於3月中至4月中上下震盪約一個月，台股則在事件過後便反彈向上，重回基本面軌道。高盛預估若烏俄危機全面爆發，標普指數再跌6.2％，倘若危機降溫，則標普指數則可回升5.6％；根據以往經驗，政治事件只要方向清楚，股市自然利空出盡，而回歸基本面的軌道前進。

第三、1月13日的台積電法說掀起股市高潮，緊接而來的聯發科、譜瑞及力旺等法說，對於後續展望皆表樂觀，其中台積電2022年營收年增約24-29％再創新高，聯發科2022年營收亦可再增2成，顯示高階半導體、手機、高速傳輸IC設計長線趨勢方興未艾，這是台股在此波國際股市跌勢中表現相對強勢的原因。不過，部分消費型IC設計公司則表示無法完全轉嫁晶圓代工上漲成本，故產業強弱趨勢已逐漸分明，開紅盤以來，由外資調節標的可窺出驅動IC、WIFI 6及觸控IC等IC設計股、成熟製程晶圓代工及面板未來趨勢可能偏弱。

此外，在1月營收部分，上市櫃合計營收月增9.2％，其中產業領頭羊如台積電、欣興、長榮及豐泰等營收再創新高，觀察1月營收成長較高族群，以貨櫃航運、航空、台積電協力廠、ABF族群及伺服器零組件等成長幅度維持雙位數成長，顯示以上族群基本面有撐。

第四、受美股下挫影響，今年開年至2月24日，外資賣超台股1440億元，融資餘額於1月5日1萬8619點時餘額達到高峰2843億元，之後因為春節長假及開年後美股震盪，融資餘額緩慢增加，2月23日達2640億元，外資及散戶謹慎，預期在烏俄危機降溫及FOMC會議後，利空逐步消散，外資及融資餘額將有回補空間。

最後，目前已有多家公司宣布發放股利政策，由於2021年企業獲利大幅成長，現金股息多較2021年成長；3月下旬一向為上市櫃公司召開董事會時期，屆時將陸陸續續公布配發股息資訊。由於壽險、銀行及自營商部分資金將分配布局高現金殖利率股，預期在股息政策轉趨明朗下，市場氣氛轉趨樂觀，股市動能轉為活絡。