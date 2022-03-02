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台股再殺低賣壓不大 中小型股具反彈契機

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
簡伯儀指出，就量價角度分析，今日指數回檔未跌破5日線，量價價穩量縮，短線試圖止穩，但由於5日、10日、月線目前仍維持下彎，預期萬八關卡若無法收復，短期均線仍無法有效扭轉。圖／聯合報系資料照
簡伯儀指出，就量價角度分析，今日指數回檔未跌破5日線，量價價穩量縮，短線試圖止穩，但由於5日、10日、月線目前仍維持下彎，預期萬八關卡若無法收復，短期均線仍無法有效扭轉。圖／聯合報系資料照

台股在歐、美股市再度回挫的影響，指數早盤出現回檔整理，不過再殺低賣壓不大，今（2）日指數回檔5日線獲得支撐，盤中一度由黑翻紅，尾盤整體跌幅收斂，終場指數下跌30點，收在17,867點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美國聯準會Fed）主席鮑爾將3月2日出席眾院金融服務委員會聽證會，進行半年度貨幣政策報告，外界關心Fed貨幣政策如何在通膨與俄烏戰爭之間取得平衡，尤其戰爭因素如何影響其3月利率決議，若升息幅度有望趨緩，有利股市回檔的支撐。

另外，國發會公布1月景氣綜合判斷分數，元月減兩分降至36分，燈號為黃紅燈，這是近三個月所亮的第二顆黃紅燈，國發會指出，自去年2月亮出代表景氣強勁擴張的紅燈以來，迄今已亮了10顆紅燈，顆黃紅燈，由於36分為近期相對新低，另外美、中、日、歐製造業採購經理人指數雖持續擴張，惟受供應鏈瓶頸、疫情及物價的影響，有緩下來的現象，因此雖然燈號黃紅燈、製造業指數分數顯示經濟仍熱，但經濟成長是否已經為近期觀察重點。

簡伯儀指出，就量價角度分析，今日指數回檔未跌破5日線，量價價穩量縮，短線試圖止穩，但由於5日、10日、月線目前仍維持下彎，預期萬八關卡若無法收復，短期均線仍無法有效扭轉。

從日線的技術指標來看，KD指標開口持續收斂，但KD仍未出現黃金交叉，MACD 仍是呈現負的柱狀體，RSI指標也維持在50以下空方區，技術面也與量價同樣相對偏弱，從量價、指標來看，盤勢仍維持整理，不過觀察櫃買市場近期反彈回到半年線，若俄烏戰事未再傳爆點，短線中小跌深股具備反彈機會。

美國聯準會 Fed 國發會 景氣

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