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外資今賣超192億 合計賣超航空股43,409張

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
外資賣超冠軍為長榮航，單日賣超23,549張，其次是賣超聯電20,924張，台積電遭外資賣超20,843張居第三，連八賣。圖／聯合報系資料照
外資賣超冠軍為長榮航，單日賣超23,549張，其次是賣超聯電20,924張，台積電遭外資賣超20,843張居第三，連八賣。圖／聯合報系資料照

台股今（2）日收17,867.6點，下跌30.65點，三大法人中僅外資賣超192.71億元，統計外資賣超前十大個股中，兩檔航空股及晶圓代工雙雄同遭外資倒貨，居外資單日賣超個股前四大，長榮航遭倒貨23,549張，居外資賣超冠軍，華航則遭外資賣超19,860張，外資合計賣超航空股達43,409張。

台股早盤以17,864.11點開低，盤面上由傳產股領軍抗跌，食品股收漲1.13%，漲幅領先，鋼鐵股續強，收漲0.87%，塑膠、紡織、油電燃氣等股也是上漲，大盤指數尾盤一度翻紅，高點拉升至17,918.98點，可惜未守住紅盤，終場收在17,867.6點，三大法人合計賣超152.89億元，其中外資及賣超192.71億元，投信買超14.13億元，自營商買超（合計）25.68億元。

外資今日賣超前十大個股依序是長榮航、聯電（2303）、台積電（2330）、華航（2610）、國泰智能電動車、群創（3481）、開發金（2883）、東鹼（1708）、宏達電（2498）、中環（2323）等；航空股、晶圓代工雙雄同遭外資賣超另外，股價收在漲停板66.9元的宏達電，也遭外資賣超8,404張。

外資賣超冠軍為長榮航，單日賣超23,549張，其次是賣超聯電20,924張，台積電遭外資賣超20,843張居第三，連八賣；貨櫃股長榮收151.5元，上漲1元，漲幅0.66%，外資則是賣超5,033張，但投信買超4,185張，連十七買，自營商買超3,783張，合計三大法人買超2,935張。

陽明（2609）收在平盤120.5元，外資賣超2,517張，投信買超670張，連六買；萬海（2615）收190.5元，下跌2.5元，跌幅1.29%，外資賣超3,779張，投信買超169張，連五買。

外資今日買超前十大個股依序是中鋼（2002）、期街口布蘭特正2（00715L）、中信金（2891）、新光金（2888）、華南金（2880）、聯合再生（3576）、大成鋼（2027）、威健（3033）、元大台灣50反1（00632R）、遠傳（4904）等，外資買超中鋼29,180張，買超前十大中金融股占3檔。

外資 三大法人 台股 長榮航

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