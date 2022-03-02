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台股下跌30.65點 三大法人賣超152.89億

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
台股今（2）日開低震盪，尾盤一度翻紅，後續稍微走低。圖／聯合報系資料照
台股今（2）日開低震盪，尾盤一度翻紅，後續稍微走低。圖／聯合報系資料照

台股今（2）日開低震盪，尾盤一度翻紅，後續稍微走低，收在17,867.6點，下跌30.65點，成交量2,933.57億元；三大法人賣超152.89億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超192.71億元，投信買超14.13億元，自營商買超（合計）25.68億元，其中自營商（自行買賣）買超34.07億元，自營商（避險）賣超8.38億元。

食品類股漲勢強勁，類股漲幅1.14%，高於其他類股，聯華（1229）漲幅4.36%，收71.8元；鋼鐵股續強，志聯（2024）、佳大（2033）漲停，中鋼（2002）收38.3元，漲幅0.92%。塑化類股受惠油價持續上漲，也有不錯的表現，台積電（2330）、聯發科（2454）走弱，分別收601元及1,080元，大盤收在17,867.6點，跌幅0.17%。

三大法人 台股

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