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美股收黑台股走跌 終場跌30點收17,867點

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

台股今（2）日下跌30.65點，收在17,867.6點，台積電（2330）收盤下跌3元，收盤價601元。

隨著俄烏和談協商不定，美股VIX指數再次升溫，造成美股昨日收黑，也影響今日台股走跌，法人表示，今日台股雖遇外資撤退，但有內資強力支撐，跌幅不大，市場對台股普遍具信心，預測後續將在震盪中漸漸走高回穩。

華南投顧董事長儲祥生表示，今日台股尾盤受內資強勢加碼，一股作氣拉升至17,900均線以上，後續雖稍微走低收盤，但仍顯示出內資支撐力道充足，後市持續觀望美股表現，預測只要美股表現轉強，台股將持續趨於穩定，也有望重回萬八關卡。

群益投顧建議，近期股市消息面不確定性仍大，投資人須隨著風險，適時降低部位，也可擇機布局高殖利率股，關注俄烏情勢之餘，也可留意國際油價對美國政治與美股的影響。

今日盤中成交金額大且上漲個股有：創惟（6104），晶豪科（3006），世芯-KY（3661），祥碩（5269），高端疫苗（6547）等股。盤中成交金額大卻走勢疲軟者有：矽力-KY（6415），鈺太（6679），富邦媒（8454），AES-KY等股。

台股 美股

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