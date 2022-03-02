航空股要修正到那裡？法人這麼看

航空股準備迎接解封商機，推升股價上漲，但在短線急漲之後，近日則面臨修正壓力，即使再傳出日本3月起放寬邊境管制，且認可台灣「小黃卡」，同時華航（2610）、長榮航（2618）夏季班表擴大增班等消息，華航、長榮航今（2）日股價仍是下跌，成為航運股中的弱勢族群；法人則是認為，邊境解封還是要看台灣何時解禁，才真正有助股價表現，但也有法人表示，壓回近月線就可以找買點。

台股今（2）日以17,864.11點開盤，下跌34.14點，一度下滑至17,784.64點，盤面上鋼鐵股、塑膠股、油電燃氣股為抗跌指標，航運股雖然漲幅收斂甚至翻黑，但貨櫃股長榮仍是多頭指標，中櫃（2613）、志信（2611）漲停鎖死，其中，航空股的跌勢為類股中最為沈重的族群，華航盤中跌幅2.31%，長榮航跌幅3.27%。

航空股在1月底出現一波漲勢，華航一度漲至31.95元，長榮航則是衝達35.8元的波段高點，其後股價回檔休息；推升航空股上漲有兩大題材，除了航空貨運熱絡外，就是解封題材的激勵，市場資金轉向觀光、飯店、航空等族群，推升相關個股的漲勢。

各國陸續邊境解封，日本3月1日起實施邊境防疫新措施，放寬邊境管制，開放國外商務相關人士等非觀光目的入境日本，每天入境人數上限從3,500人提高至5,000人，入境者若持有符合條件的疫苗接種證明書，且接種完第三劑，則不需居家隔離，不過，並未包含觀光目的。

華航、長榮航也準備迎接後疫情時代客運復甦的商機，華航夏季班表擴大增班，包括東南亞線及北美線增班，歐洲航線4月起新增維也納航線服務，大洋洲布局則涵蓋紐澳，另外，兩岸航線班次也會增加。

長榮航也將持續增班，4月預計有三大航線增班計畫，包括歐洲線、澳洲航線增班，且重啟維也納直飛航線，另外，5月有北美航線多倫多增班計畫。

雖然航空股持續傳來全球各國陸續宣布邊境解封的消息，同時也在積極準備增班，因應客運復甦的需求，但是華航、長榮航近期則是面臨股價修正壓力，到底後續航空股該如何布局？跌夠了嗎？何時可以進場？法人認為，在短線漲多下，拉回休息難免。

華南投顧董事長儲祥生表示，航空股先前已上漲，目前拉回整理，雖然有國外邊境解封的消息，但他認為，真正的激勵要台灣放寬才可以，另外，如果中國大陸也放寬的話，將有更大的加分，客運量也會大幅增加。

儲祥生指出，航空股在修正之下，後續仍要觀察行情的變化，從主客觀的各種因素來判斷是否可以進場，目前還很難預測。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，航空股先前在投信買盤加持下上漲，加上因為戰爭的不確定因素，市場資金轉往觀光、旅遊、航空股，但在市場買盤力道減緩下出現壓回，短線是否止穩反彈要看籌碼的情況來決定。

證券分析師黃漢成表示，航空股面臨技術指標修下，出現漲多壓回，短線先看月線支撐，但他強調，在解封前題下，對股價表現持正面看法，可望震盪向上，因此在接近月線時可以尋找買點切入。

黃漢成指出，俄烏開戰後可以視為利空出盡，大盤指數可望震盪向上，在17,500~18,500點間震盪，指數空間雖然不大，但中小型股可望有表現機會，電子股及傳產股都是可以布局的標的，電子股首選業績好，位階低的個股，這些遭錯殺的電子股，一旦有利多消息出來，就有機會上漲。

傳產股部分，黃漢成強調，包括位階低的鋼鐵股、航運股中的陸運股例如中櫃等，還有航空股、旅行社等，雖有壓回，但可望再反彈向上，在真正解封前，只要有相關的開放利多消息，都有機會再向上。