俄羅斯股市暴跌 台灣人危機入市搶基金

西方國家宣布將部分俄羅斯銀行踢出國際支付系統SWIFT，衝擊俄羅斯經濟，導致俄國股市慘遭血洗，盧布也應聲跳水；百達、瑞銀、摩根、施羅德等投信昨（1）日緊急公告暫停在台俄羅斯、新興歐洲相關基金申購、贖回、轉換等事宜。投信投顧公會昨天統計，2月24日、25日全體投信基金淨贖回金額為新台幣84億元，淨贖回比率約0.17%，占比不高。

受到戰爭不確定性衝擊，俄國股、匯市出現恐慌性賣壓，不少資產是直接腰斬，投資人賠到欲哭無淚。國內投信投顧業者引進數檔俄羅斯基金、新興歐洲基金也有相關曝險部位，包括摩根基金-俄羅斯基金、摩根基金-新興歐洲股票基金、瑞銀投信的瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金、百達-俄羅斯股票基金、施羅德環球基金系列-新興歐洲等已公告暫停基金淨資產價值計算、申購、贖回及轉換，從2月25日交易截止時間後生效。

儘管俄羅斯基金、部分新興歐洲基金可能績效出現大跳水，手上有相關基金的投資人心在淌血，但也有部分投資人看好「危機入市」之道。據了解，在俄烏24日開戰當天，基金總代理還接到不少電話詢問申購。一位在當天成功加碼俄羅斯基金的投資人說，「現在還不知道跌多少啦！但至少到時候也會反彈一下。」

據投信投顧公會昨天統計，投信基金在俄羅斯曝顯部位約198億元，其中債券金額約186億元、股票金額約12億元，投資金額占全整體基金規模比重0.4%。投信投顧公會表示，曝險比重低，尚無流動性風險，且自2月24日俄烏戰爭開打後，24日至25日全體投信基金淨贖回金額為新台幣84億元，淨贖回比率約0.17%，可見投資人對於俄烏戰爭爆發尚能理性面對。

投信投顧公會呼籲，投信公司為專業投資機構，基金的投資決策均嚴謹地遵循法規、基金信託契約等規範進行，並審慎注意政經、產業等風險管理，投資人無須過度擔心。

外傳即將在3、4月到期的目標到期債基金面臨龐大贖回壓力，投信投顧公會昨天跳出來澄清謠傳，「無3月或4月提前到期的目標到期債基金；目前投信基金只有17檔目標到期債券基金有投資俄羅斯債券、投資金額僅15.6億元。」