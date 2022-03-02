台股盤中強勢族群 傳產逆勢走揚、鋼鐵後市可期

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

鋼鐵類股仍為今（2）日強勢族群，鋼鐵指逆勢大盤走揚，法人指出，今日仍由中鋼（2002）擔任主角，挾美中基礎建設發展、俄烏戰爭需求兩大優勢，帶動鋼鐵族群持續走高。

群益投顧指出，回顧過往，每年第一季皆由傳產作為主流，今年延續傳統，加上目前電子股消息面具有瑕疵，因此傳產族群大多走揚，其中又以近期受惠於消息面的鋼鐵族群獨大。此外，群益投顧進一步說明，以中鋼去年第四季的營收來看，預測現今股價仍不是高點，後市有機會持續看漲。

群益投顧表示，在產業還未輪動至電子股以前，投資人於本周仍可布局鋼鐵股，建議以大型股為主，做短線操作，若要布局電子、半導體、IC設計等相關族群，則建議可趁類股跌深時長線布局，等待旺季的可觀收益。

鋼鐵股 群益 中鋼

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