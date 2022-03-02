俄烏戰勢反覆 外資再逃、內資進場支撐台股

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

今（2）日台股受美股昨日收跌影響走低，盤中最低達17,784.64點，法人表示，昨日台股收盤上漲240餘點，今日跌勢須觀察有無跌過昨日漲幅的一半，大約是120點至130點，若下跌超過此門檻則預期台股可能走入空頭震盪。

群益投顧表示，今日台股成交量達2,900億，顯示市場信心充足，雖外資力道轉弱，但有內資進場支撐，使得台股目前盤勢穩定。另外，回顧過往，每年第一季皆由傳產族群作為主流，今年也不例外，後續仍可看好傳產族群表現。

群益投股指出，由於近期國際消息面仍然多變，股市不確定性大，建議投資人管理風險，適時降低部位或是布局高殖利率股票。此外，除了關注俄烏情勢，投資人也可留意國際油價，由於油價與美國政治息息相關，不外乎是影響股市的因素之一。

台股成交量 國際油價

延伸閱讀

台股盤中大事件 關注美國總統拜登的國情咨文

俄烏變數未除 法人：台股多方觀望難免震盪

俄烏戰事吃緊 老糖廠防空壕群意外爆紅

台股外資終結連五賣

相關新聞

台股下跌30.65點 三大法人賣超152.89億

台股今（2）日開低震盪，尾盤一度翻紅，後續稍微走低，收在17,867.6點，下跌30.65點，成交量2,933.57億元...

俄烏戰讓油價衝破100美元大關 布局原物料股有賺頭？投資人得先留意股價淨值比

俄烏戰爭爆發後，油價一度衝破1百美元大關，通膨持續升壓，在此之下，原物料股顯然成為各方焦點；然而，鋼鐵、塑化、水泥……，各自背後的題材強度卻有不同。

美股收黑台股走跌 終場跌30點收17,867點

台股今（2）日下跌30.65點，收在17,867.6點，台積電（2330）收盤下跌3元，收盤價601元。

台股盤中強勢族群 傳產逆勢走揚、鋼鐵後市可期

鋼鐵類股仍為今（2）日強勢族群，鋼鐵指逆勢大盤走揚，法人指出，今日仍由中鋼（2002）擔任主角，挾美中基礎建設發展、俄烏...

台股盤中大事件 關注美國總統拜登的國情咨文

台股今（2）日盤中的大事件，法人直指，關注美國總統拜登正在美國國會發表的國情咨文內容；法人機構表示，估計俄烏情勢以及通膨...

美股重挫 台積電堅守600元大關

烏俄戰事延燒，美股重挫，道瓊工業指數大跌597.65點，跌幅1.76%。台股2日開在17,864.11點，跌34點，台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。