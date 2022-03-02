俄烏戰勢反覆 外資再逃、內資進場支撐台股

今（2）日台股受美股昨日收跌影響走低，盤中最低達17,784.64點，法人表示，昨日台股收盤上漲240餘點，今日跌勢須觀察有無跌過昨日漲幅的一半，大約是120點至130點，若下跌超過此門檻則預期台股可能走入空頭震盪。

群益投顧表示，今日台股成交量達2,900億，顯示市場信心充足，雖外資力道轉弱，但有內資進場支撐，使得台股目前盤勢穩定。另外，回顧過往，每年第一季皆由傳產族群作為主流，今年也不例外，後續仍可看好傳產族群表現。

群益投股指出，由於近期國際消息面仍然多變，股市不確定性大，建議投資人管理風險，適時降低部位或是布局高殖利率股票。此外，除了關注俄烏情勢，投資人也可留意國際油價，由於油價與美國政治息息相關，不外乎是影響股市的因素之一。