富邦媒跌破千金股 台股僅剩十千金

俄羅斯入侵烏克蘭，戰事衝擊全球股市，台股今（2）日開低，國內電商龍頭富邦媒（8454）近期在千元關卡價上上下下，早盤以1,015元開低後雖一度翻紅，但仍不敵賣壓再度翻黑下挫，失守千元，一度下滑至983元，盤中跌幅4.46%，台股千金股降至十家。

富邦媒今年以來股價往下跌，去年底以1,625元封關，今日低點下滑至983元，市值縮水超過1,100億元，在富邦媒跌出千金股行列下，台股僅剩十千金，今日盤中以祥碩（5269）、旭隼（6409）、世芯-KY（3661）守住紅盤表現較強勢，股王矽力-KY（6415）、股后信驊（5274）、大立光（3008）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、聯發科（2454）、AES-KY等都是下跌。

富邦媒去年合併稅前純益40.8億元，歸屬於母公司業主稅後純益32.8億元，每股純益（EPS）18.02元，年增68.8%；去年在疫情帶動宅經濟商機，電商業績爆發，富邦媒股價一路衝上千金股行列，去年股價上漲近千元，一度飆上2,190元的歷史天價，但今年來在疫情退燒不利電商銷售環境，加上本益比修正壓力，造成股價走跌。