美股重挫 台積電堅守600元大關
烏俄戰事延燒，美股重挫，道瓊工業指數大跌597.65點，跌幅1.76%。台股2日開在17,864.11點，跌34點，台積電ADR上漲0.97%，收在108.05美元。權值股台積電（2330）開盤跌3元，股價為601元，早盤堅守600元大關。
台股開盤後隨即下跌77點，台積電股價最低為600元，最高603元。
IC設計千金股方面，祥碩（5269）表現亮眼，最高漲至1790元；股后信驊（5274）盤中一度下跌至2,725元；聯發科（2454）開盤漲5元，股價來到1105元，不久即下跌，早盤一度下跌25點，來到1,175價位。
聯電（2303）開盤跌0.9元來到53.2元，跌幅1.66%。
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